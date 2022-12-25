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Поздравления с Новым годом 2023 коллегам: яркие и прикольные пожелания

25 декабря 2022, 08:30
Креативное поздравление коллег с новым годом 2023 - запоминающиеся слова и здравицы.
елка, новый год
Душевное поздравление с новым годом коллегам / Pixabay/eak_kkk, ua.depositphotos.com

Новый год – пора веселых корпоративов и поздравлений коллегам. В любом коллективе предновогодняя вечеринка – это время оригинальных и запоминающихся пожеланий.

Сделать праздник ярким и памятным можно заранее продумав сценарий. Помочь могут оригинальные идеи и запоминающиеся затеи.

Как оригинально поздравить коллег с Новым годом

Помните, что какими бы оригинальными ни были идеи, успех зависит от их реализации, а также от искренности поздравлений.

  • Хорошей идеей может стать розыгрыш призов (тут важно не их ценность, а вовлеченность всего коллектива в игру);
  • Оригинальное предложение для коллектива – заложить (спрятать в сейф) "капсулу времени" с пожеланиями или целями (а через 2-3 года посмотреть, удалось ли достичь задуманного);
  • Весь коллектив обязательно поместится на новогодней елке только в одном случае – если это будут фото сотрудников;
  • Интересное развлечение для всего офиса - тайный Санта.

Как можно необычно и оригинально поздравить с Новым годом

  • Попробуйте необычный ход – поздравьте коллег сразу на нескольких языках;
  • Приятным сюрпризом может стать поздравительная композиция;
  • Коллега тепло примет открытку, сделанную для него индивидуально;
  • Можно вспомнить старую-добрую игру – найди подарок;
  • Для ярких впечатлений можно запланировать сюрприз-вечеринку или флешмоб.

Как красиво поздравить коллег с Новым годом

Желаю, чтобы свершения в Новом году доставили радость, а все поставленные цели исполнятся в полном объеме. Искренне поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть профессиональные успехи станут ярким дополнением к ощутимому финансовому росту.

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Дорогие коллеги! Желаю всем, чтобы Новый год для каждого стал намного успешнее и превзошел самые смелые планы и замыслы. Пускай неожиданный водопад материального успеха станет ярким дополнением для морального удовлетворения от выполненных задач. Желаю всем позитивного настроя, неисчерпаемого здоровья и удачи в Новом году.

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Искренне желаю, чтобы каждый день в новом году превзойдет ваши смелые мечты. Желаю поставить самые амбициозные цели и полностью их реализовать в новом году. Пускай Новый год зажжет огонь в сердцах для новых свершений.

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Поздравляю любимый коллектив единомышленников с наступающим Новым годом и желаю оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей, которые способны реализовать самые амбициозные планы. Пускай Новый год принесет нам всем успех в нашем общем деле и большое счастье в личной жизни.

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Друзья! Пусть Новый год подарит каждому исполнение всех заветных желаний и реализацию неожиданных планов. Искренне желаю в новом году мира, терпения, спокойствия и материального благополучия. Пускай наступающий год станет временем ярких побед, а также сполна вернет все добро, которое вы сделаете людям!

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