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Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугу

3 декабря 2021, 03:30
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Процент от покупок, который банки возвращают покупателям, зависит от комиссий платежных систем – ведь финансируется именно благодаря им.

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Украинские банки планируют отказаться от кэшбеков / УНИАН

Украинские банки отменят высокий кэшбек в 5-10%, а также прекратят массово выпускать премиум-карты.

Высокий кэшбек более 5% планируют оставить только как сервис для премиум-карт. Об этом сказали в государственном Приватбанке, пишет UBR.

Ставки по кэшбеку изменятся из-за уменьшения комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard. Такие комиссии взимаются с покупателя, когда тот рассчитывается в торговой точке, и частично поступают банку, который выпустил платежную карту. Именно таким образом финансируется кэшбэк для клиентов. Поскольку комиссии будут ниже, банки будут возвращать покупателям меньше процентов средств, потраченных ими на покупки.

В Приватбанке отметили, что кэшбек стал массовым явлением благодаря высоким комиссиям платежных систем. Но в дальнейшем в Украине эта услуга будет предоставляться так же, как в Европе и США – только для владельцев премиум-карт или в виде партнерских программ с отдельными торговыми точками.

При этом в Приватбанке подчеркнули, что снижение ставок кэшбэка будет иметь и положительные стороны. Так, для торговцев станет менее затратным использование POS-терминалов, и как следствие может увеличиться сеть безналичных платежей в стране.

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Ранее кэшбэк уже снизили в Монобанке. О том, что такие изменения будут введены с 1 декабря, недавно сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Однако эти изменения не будут касаться категорий кэшбэка от партнеров банка.

При этом Гороховский отметил, что платежные системы Visa и MasterCard вынуждены были согласиться на постепенное снижение банковской комиссии "под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины", и добавил, что у банка нет возможности сохранить текущие условия программы лояльности.

В то же время в государственном Ощадбанке кэшбеки и вообще назвали бесперспективными и отметили, что не планируют запускать подобных программ. Об этом сказал Антон Тютюн – член правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, пишет "Минфин". Банкир отметил, что из-за снижения карточной комиссии другие банки также вынуждены будут отказываться от кэшбеков.

"Когда-то эта комиссия составляла 2%, потом 1,8% и вот теперь 1,2% и будет продолжать снижаться. За счет чего выплачивать кешбеки?", – сказал Антон Тютюн.

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