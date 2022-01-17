За пять лет в Украине пенсионеров стало меньше на миллионы - свежая статистика

Пенсионеры / УНИАН

За последнюю пятилетку количество пенсионеров в Украине очень быстро уменьшается. Это следует из данных Пенсионного фонда, Госстата и платформы открытых данных Опендатабот.

Согласно данным статистиков, в 1996 году в Украине насчитывалось 14,4875 миллиона пенсионеров. И, к примеру, по состоянию на 1997 год их количество уменьшилось лишь на триста человек – до 14,4872 миллиона пенсионеров.

Впервые пенсионеров в Украине стало меньше, чем 14 миллионов, еще в 2007 году. Тогда их в стране насчитывалось 13,9368 миллиона человек. Но затем в течение восьми лет существенного колебания не наблюдалось. К примеру, по состоянию на 2014 год в Украине проживало 13,5333 миллиона пенсионеров.

Менее, чем 12 миллионов пенсионеров в Украине впервые стало в 2017 году − 11,9562 миллиона человек.

А по состоянию на 2021 год количество лиц пенсионного возраста уменьшилось до 10,8811 миллиона человек.

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Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, за последние годы не произошло повышения качества жизни остальных пенсионеров. Хотя средняя пенсия за последнюю пятилетку увеличилась в два раза, она все еще составляет менее 150 долларов США (3915 гривен).

"Важно понимать, что средняя цифра не очень четко отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров — то есть каждый второй из 10,9 млн — получают менее 3000 гривен (110 долл.). Пенсию более 10 тысяч гривен (370 долларов) получают только 4,3% украинцев", − говорится в аналитике Опендатабота.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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