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В Минсоцполитики рассказали, будет ли пенсия у тех, кто работал неофициально

10 января 2022, 14:10

Профильный министр Марина Лазебная прокомментировала ситуацию, смогут ли вообще, по закону, украинцы, работавшие неофициально, начать получать пенсию.

Пенсионеры
В Минсоцполитики рассказали, будет ли пенсия у тех, кто работал неофициально/ УНИАН

Руководитель Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, с какого возраста украинцы, как гласит законодательство, украинцы могут начать получать пенсию − если отсутствует стаж или человек не работал официально, по трудовой. Об этом сообщает портал ТСН.

Если у человека есть страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты его не хватает (менее 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму, который на данный момент составляет 1934 гривен. Раньше она называлась "социальной". При чем получать такие выплаты человек начнет не в 60 лет (как лица с полным стажем), а в 63 года.

Если человек нигде не работал официально (то есть у него вообще отсутствует страховой стаж), он будет получать пособие, а не пенсию. Лазебная отмечает, что она называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию". Ее размер также привязан к прожиточному минимуму. Но начать получать ее можно только с 65-летнего возраста.

Чиновница также обращает внимание украинцев – те из них, кто не работает вообще либо работает неофициально, на качественные программы повышения размера помощи рассчитывать не может. "Рост там будет очень маленький. Это просто минимальная гарантия. Поэтому всегда лучше идти на полноценную трудовую пенсию", − подытожила Лазебная.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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