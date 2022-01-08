В январе 2022 пенсии повысят двум категориям украинцев: кому ждать надбавку

Двум категориям пенсионеров повысят пенсии в 2022 году / УНИАН

В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения пенсий. В частности, с 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, с 1 января вступают в силу изменения в закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тысяч человек.

Кому повысят пенсии в Украине в 2022 году

Пенсий людям, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).

Таким образом, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы - 16 080 гривен;

для второй группы - 12 987 гривен;

для третьей группы - 8 917 гривен.

Также в январе установят надбавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

Как сообщал Главред, в Украине до 25% могут достигать надбавки к пенсии для женщин, которые выйдут на пенсию в 2022 году. Дополнительные выплаты пенсионеркам будут ежемесячными. Они могут стать пожизненными.

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