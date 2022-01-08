В январе 2022 пенсии повысят двум категориям украинцев: кому ждать надбавку

С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения, сообщили в Минцсоцполитики Украины.
В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения пенсий. В частности, с 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения.
Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, с 1 января вступают в силу изменения в закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тысяч человек.
Кому повысят пенсии в Украине в 2022 году
Пенсий людям, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).
Таким образом, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
- для первой группы - 16 080 гривен;
- для второй группы - 12 987 гривен;
- для третьей группы - 8 917 гривен.
Также в январе установят надбавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.
Как сообщал Главред, в Украине до 25% могут достигать надбавки к пенсии для женщин, которые выйдут на пенсию в 2022 году. Дополнительные выплаты пенсионеркам будут ежемесячными. Они могут стать пожизненными.
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