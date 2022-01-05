В Украине начали выплачивать повышенные пенсии: кому повезло

Пенсии в Украине / УНИАН

С 4 января в Украине начали выплачивать отдельным категориям повышенные пенсии.

Как сообщили на официальном Telegram-канале Министерства социальной политики Украины, с 4 января следующие категории граждан начнут получать повышенную пенсию:

нетрудоспособные родители (мать, отец);

жена/муж погибшего или пропавшего без вести воина, который непосредственно принимал участие в АТО.

Минимальный размер социальной выплаты для этих категорий граждан теперь составляет 7800 гривен.

Пересчет проведен автоматически для 3361 лиц. В среднем их пенсии повысили на 1895 гривен.

Соответствующий законопроект был подан рассмотрение Верховной Рады Украины еще 10 декабря 2021 года.

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В нем было предусмотрено улучшение условий пенсионного обеспечения для других нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жен (супругам) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, имеющих право на пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Двойной стаж к пенсии

Пенсии в Украине можно получать раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях могут зачислить в двойном размере при исчислении выплат.

Как говорится в статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;

психиатрических учреждениях здравоохранения;

отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;

инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.

А после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.

Для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

При этом экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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