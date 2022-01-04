В Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию

Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного стажа, либо отсутствия стажа.
В 2021 году выйти на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа по меньшей мере 28 лет, а уже с 2022 года смогут выйти люди в возрасте 63 года со страховым стажем от 19 до 29 лет, в 65 - при стаже от 15-ти до 18 лет.
В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет, такая пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста.
Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного (15-18 лет) стажа, либо отсутствия стажа.
Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату. На сегодняшний день ее размер составляет 1 854 грн.
С каждым годом требования к стажу будут увеличиваться на 1 год до 2028 года, пока не составит 35 лет.
Двойной стаж к пенсии
Пенсии в Украине можно получать раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях могут зачислить в двойном размере при исчислении выплат.
Как говорится в статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:
- противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;
- психиатрических учреждениях здравоохранения;
- отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
- инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.
Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.
А после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.
Для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
При этом экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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