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В Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию

4 января 2022, 19:46

Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного стажа, либо отсутствия стажа.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

В 2021 году выйти на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа по меньшей мере 28 лет, а уже с 2022 года смогут выйти люди в возрасте 63 года со страховым стажем от 19 до 29 лет, в 65 - при стаже от 15-ти до 18 лет.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет, такая пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста.

Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного (15-18 лет) стажа, либо отсутствия стажа.

Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату. На сегодняшний день ее размер составляет 1 854 грн.

С каждым годом требования к стажу будут увеличиваться на 1 год до 2028 года, пока не составит 35 лет.

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Двойной стаж к пенсии

Пенсии в Украине можно получать раньше, потому что страховой стаж в некоторых случаях могут зачислить в двойном размере при исчислении выплат.

Как говорится в статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

  • противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;
  • психиатрических учреждениях здравоохранения;
  • отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
  • инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.

А после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.

Для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

При этом экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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