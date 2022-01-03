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Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возраст

3 января 2022, 08:57
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К 2027 году ежегодно будут расти требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию.

пенсионеры
/ УНИАН

В Украине ужесточаются требования по страховому стажу для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте.

В 2022 году потенциальному пенсионеру для выхода на пенсию в этом году необходимо накопить 29 лет трудового стажа, пишет Obozrevatel.

Пенсионная реформа предусматривает, что к 2027 году ежегодно будут расти требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию.

Страховой стаж для выхода на пенсию:

  • от 30 лет стажа – в 2023 году;
  • от 31 года стажа – в 2024 году;
  • от 32 лет стажа – в 2025 году;
  • от 33 лет стажа – в 2026 году;
  • от 34 лет стажа – в 2027 году;
  • от 35 лет стажа – в 2028 году.

Кто сможет выйти на пенсию в 2022 году

Для выхода на пенсию существуют установленные требования по возрасту и страховому стажу:

  • в 60-летнем возрасте будет стаж от 29 лет;
  • в 63-летнем возрасте будет стаж 19-29 лет;
  • в 65-летнем возрасте будет стаж 15-19 лет.

Кому не светит пенсия

На пенсию не смогут претендовать лица, чей стаж не больше 15 лет.

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Для указанной категории украинцев предусмотрены только пособия, если их доход меньше, чем прожиточный минимум.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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