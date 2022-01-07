Украинкам пообещали ежемесячную доплату к пенсии: кому светит прибавка

Дополнительные выплаты зависят от суммы пенсии, начисленной по возрасту.
В Украине до 25% могут достигать надбавки к пенсии для женщин, которые выйдут на пенсию в 2022 году.
Дополнительные выплаты пенсионеркам будут ежемесячными. Они могут стать пожизненными, говорится в материале Сегодня.
Кому стоит расчитывать на прибавку
Прибавка к пенсии, как компенсация за увеличение пенсионного возраста, вводится для женщин в возрасте от 55 до 60 лет.
При этом деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года.
Размер доплаты
Дополнительные выплаты зависят от суммы пенсии, начисленной по возрасту:
- доплата в размере 2,5% была назначена за каждые шесть месяцев "просроченного" выхода на пенсию.
- 25% доплаты получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в 2021 году в 60 лет.
Обратим внимение, что переходный период на новый пенсионный возраст для женщин закончилось в прошлом году. Соответственно и доплата больше не будет расти.
Тогда была введена компенсация в размере 9% от начисленной пенсии для женщин 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году.
Таким образом, если женщине начислили 3000 гривен пенсии, то с доплатой она ежемесячно будет получать 3270 гривен.
Трудовой стаж: как узнать онлайн
Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн:
- заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;
- проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;
- добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;
- подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.
Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.
Читайте такжеКто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возраст
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
Читайте еще:
- Кто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ
- В Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию
- Двойной стаж к пенсии: кто из украинцев сможет уйти на отдых пораньше