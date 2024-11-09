Для чего нужен активированный уголь: способы применения, о которых мало кто знает

Активированный уголь поможет не только при отравлении. Пара хитрых трюков решит много проблем.

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Какие проблемы решает активированный уголь / facebook.com/hindikahani005

Активированный уголь есть в аптечке практически у каждого человека. Этот препарат стоит очень недорого, но незаменим для оказания помощи при отравлении. Кроме того, его применяют в быту и для ухода за зубами. Главред разобрался, какие проблемы решает активированный уголь и в каких случаях его можно применять.

В каком случае надо принимать активированный уголь

Активированный уголь - адсорбирующее средство. Продается в аптеке без рецепта. Перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию, так как этот препарат имеет свои противопоказания.

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Что же убирает активированный уголь? Согласно инструкции, он поглощает из пищеварительного тракта токсичные вещества, соли тяжелых металлов, алкалоиды и гликозиды, лекарственные вещества, способствуя их выведению из организма.

Порошок имеет большую адсорбционную способность по сравнению с таблетками, но последние более удобны в применении.

Показания к применению активированного угля:

пищевые токсикоинфекции;

острые отравления пищевыми, бытовыми и промышленными ядами, алкалоидами, лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов;

диспепсия;

метеоризм при подготовке к рентгенологическим исследованиям.

Активированный уголь не абсорбируется и хорошо выводится из организма через кишечник.

Некоторым людям активированный уголь применять не стоит. К противопоказаниям относятся:

язвы желудочно-кишечного тракта;

желудочные кровотечения;

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Важно понимать, что не стоит заниматься самолечением. Самое правильное решение при проблемах со здоровьем - это обращение к лечащему врачу.

Как использовать активированный уголь в быту - лайфхаки

Борьба с неприятным запахом.Уголь прекрасно впитывает запахи. Если в холодильнике или кухонном шкафу появился нежелательный аромат, просто поставьте внутрь миску с таблетками угля. Также их можно положить на дно мусорного ведра, в корзину для грязного белья или возле кошачьего туалета.

Если тканевый мешочек с углем на ночь положить в обувь, то к утру от неприятного запаха не останется и следа.

Таблетки угля нужно периодически менять.

Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика: Главред

Борьба с плесенью. Плесень обычно возникает в местах с повышенной влажностью - в ванной комнате, на кухне, на оконных рамах и подоконниках. Просто положите таблетки активированного угля на тарелки и расставьте их в тех местах, где есть риск образования плесени. Уголь впитает из воздуха лишнюю влагу и поможет предотвратить её появление.

Очистка воды. Уголь применяется во многих фильтрующих системах, так как очищает воду от различных органических частиц, а также остаточного хлора и других дезинфицирующих добавок.

Чтобы улучшить вкус воды, можно сделать фильтр своими руками. Это отличный результат для дачи или походных условий.

У пластиковой бутылке нужно отрезать дно, а в пробке сделать несколько отверстий. Поставьте бутылку в стеклянную банку или пластмассовую канистру, горлышком вниз. В бутылку положите марлю или другую ткань. Засыпьте уголь на треть объёма бутылки, а сверху - еще один слой ткани. Первые несколько литров воды нужно слить, чтобы удалить мелкие частички угля.

Осветление зубов. Как бы это странно не звучало, но черный уголь способен сделать зубы более белыми. Все, что нужно сделать, это растолочь таблетку и добавить немного воды до образования кашицы. Нанесите её на щётку и почистите зубы как обычно. После этого тщательно прополощите рот водой.

Важно! Такой способ отбеливания зубов можно использовать не чаще раза в месяц. Так как уголь - довольно сильный абразив, есть риск повредить эмаль.

Чтобы средство было более щадящим, уголь можно смешать с зубной пастой.

Активированный уголь можно использовать для ухода за растениями. Ранее Главред писал, как при помощи нескольких таблеток можно заставить орхидеи цвести. Детальнее читайте в материале: Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечки.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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