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Что делать, если полиняли вещи: как справиться с популярной проблемой?

Дмитрий Видоменко
11 июля 2024, 14:10
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В жаркую погоду стирать одежду приходится едва ли не постоянно. Главред расссказывает, что делать если полиняли вещи после стирки.
Стирка, коты
Стирка, коты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Как отстирать вещи, если они полиняли?

Чтобы отстирать вещи, которые полиняли, сообщает проект Rachael Ray Show, то вот несколько полезных советов:

Используйте холодную воду: Полинявшие ткани чувствительны к температуре воды. Лучше всего использовать холодную или теплую воду, чтобы предотвратить дальнейшее выцветание.

Используйте умеренные моющие средства: Выбирайте мягкие моющие средства, которые не содержат отбеливателей или агрессивных химикатов. Это поможет сохранить цвет ткани.

Переверните изделие наизнанку: Это может помочь уменьшить воздействие моющего средства на лицевую сторону ткани.

Используйте защитные средства: Если вы хотите сохранить цвет после стирки, можно использовать специальные средства для сохранения цвета или ультрафиолетовые защитные средства.

Сушите в тени: Избегайте сушки на солнце, так как это также может способствовать дополнительному выцветанию ткани.

Если вы не уверены, какие методы подойдут для конкретной ткани, всегда лучше начать с тестирования на небольшом участке ткани, чтобы убедиться, что она не повреждается или не выцветает сильнее.

Что такое Rachael Ray Show?

Rachael Ray Show - проект американской блогерки и телеведущей Рейчел Рэй. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписано 914 тысяч человек.

Что делать, если полиняли вещи: как справиться с популярной проблемой?

Что делать, если вещь при стирке покрасилась от другой?

Если вещь покрасилась от другой при стирке, попробуйте следующие методы для удаления нежелательного окрашивания:

Отбеливатель для цветных тканей. Если вещь цветная, используйте отбеливатель для цветных тканей (например, Vanish). Следуйте инструкциям на упаковке.

Перекись водорода и сода:

  • Смешайте перекись водорода и пищевую соду до получения пасты.
  • Нанесите пасту на окрашенные участки и оставьте на несколько минут.
  • Промойте холодной водой и постирайте вещь как обычно.

Белый уксус:

  • Замочите вещь в смеси воды и белого уксуса (1 часть уксуса на 4 части воды) на 30 минут.
  • После этого постирайте вещь в холодной воде.

Лимонный сок:

  • Нанесите лимонный сок на окрашенные участки.
  • Оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой и постирайте вещь.

Мыло с глицерином:

  • Натрите окрашенные участки мылом с глицерином.
  • Оставьте на несколько часов, затем промойте холодной водой и постирайте вещь.

Средство для удаления пятен:

  • Используйте коммерческие средства для удаления пятен (например, "Антипятин").
  • Следуйте инструкциям на упаковке.

Профессиональная чистка. Если ничего не помогает, отнесите вещь в химчистку. Профессионалы смогут предложить более сильные и безопасные методы удаления пятен.

Помните, что перед применением любого средства, особенно на цветных тканях, лучше провести тест на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что средство не повредит ткань.

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