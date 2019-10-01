Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября

В октябре 2019 традиционно выходят самые смачные сериалы года. Объясняем, когда смотреть сериалы в октябре 2019 - сюжет, актеры и дата выхода главных премьер.
Традиционно сериальные сезоны делятся на осенний и весенний. В октябре 2019 выходят самые стоящие сериалы всей осени, и редакция Главреда специально собрала всю информацию по них. Какие сериалы смотреть в октябре – дата выхода, сюжет и актеры всех сериалов – читай на Главреде.
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Соболезную Вашей утрате 2 сезон
Дата выхода: 1 октября
Телеканал: Facebook Watch
Ли Шоу продолжает стыкаться с непредвиденными и неадекватными ситуациями, которые понемногу помогают ей выходить из шока и траура по умершему мужу.
Непонятные и невероятные ситуации продолжают случаться с главной героиней.
В сериале снимаются Элизабет Олсен, Келли Мари Трэн, Йован Адепо, Мамуду Ати, Джанет МакТир, Зак Робидас, Аиша Альфа, В.К. Кэннон, Дон МакМанус и Лорен Робертсон.
Соболезную вашей утрате 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Спецназ 3 сезон
Дата выхода: 2 октября
Телеканал: CBS
Дэвид Бореаназ снова в седле - уже третий сезон нового сериала с его участием - как действует спецназ в самых неожиданных ситуациях, когда нет времени подумать, и принимать решения нужно молниеносно.
В сериале играют Дэвид Бореаназ, Макс Тириот, Джессика Паре, Нил Браун мл., А.Дж. Бакли, Тони Тракс, Джудд Лорманд и Тайлер Грэй.
Спецназ 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Голиаф 3 сезон
Дата выхода: 4 октября
Телеканал: Amazon
Сериал Голиаф – о жизни Билли Макбрайта – отличного адвоката, которого его фирма в один день предает и оставляет за бортом. Он запивает и постепенно разрушает свою жизнь, пока к нему не обращается клиентка, которая ведет дело против его старой фирмы. В первом сезоне Билли Макбрайт разбивает в щепки свою старую фирму, а во втором – коррупционную схему, связанную с бандами и наркотиками. Герой – гениальный адвокат, но он постепенно скатывается, и начинает просто ненавидеть окружающий мир. Побудить вернуться к работе его может только дело, связанное с личными мотивами. Билли предстоит одолеть еще одного голиафа — владельца ранчо (Дэннис Куэйд) и его сестру (Эми Бреннеман).
Главную роль играет несравненный Билли-Боб Торнтон. Появятся Таня Реймонд, Нина Арианда, Диана Хупер, Оливия Трилби, Метью дедб Негро, Иллеана Дуглас, Мариса Ечеверрия, Грег Брайан, Маршал Кук, Тревис Джонс и Кристи Феррис.
Голиаф 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Восход Диона 2019
Дата выхода: 4 октября
Телеканал: Netflix
Растя Диона – супергеройский сериал-катастрофа, в котором чернокожая мать-одиночка пытается выростить сына, чей отец погиб, но при этом еще ей нужно совладать со всеми его суперсилами.
В сериале снимаются Алиша Вейнрайт, Джасайя Янг, Майкл Б. Джордан, Джейсон Риттер.
Шоуранеры сериала – Майкл Б. Джордан, Майкл Грин, Чарльз Д. Кинг.
Восход Диона смотреть онлайн трейлер:
Черный список 7 сезон
Дата выхода: 4 октября
Телеканал: NBC
Рэймонд Рэддингтон снова нужен ФБР для помощи в безнадежном деле. Маша Ростова снова вытаскивает из заключения самого разыскиваемого преступника, чтобы расследовать дела, более ужасные, чем все, что она раньше видела. Говорят, что 7 сезон может быть последним в Черном списке, и приключения Рэда скоро логически завершаться.
В сериале снимаются Джеймс Спэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Игголд, Ильфенеш Хадера, Парминдер К. Награ, Хишам Тафик, Дебора С. Крэйг и Амир Арисон.
Черный список 7 сезон смотреть онлайн трейлер:
Государственный секретарь 6 сезон
Дата выхода: 6 октября
Теленкала: CBS
Сериал, аналогичный по содержанию с Карточным домиком. Собственно говоря, это главный конкурент Карточного домика. Вот только его еще до сих пор не закрыли. Пока. 6 сезон Государственного секретаря или Мадам госсекретарь будет финальнымю Интересуетесь закулисными пододеяльными, подковровыми подстольными интригами? в сериале Государственный секретарь или Мадам Госсекретарь - именно все это будет на каждом шагу.
В сериале снялисб Теа Леони, Кит Кэрредин, Тим Дейли, Эрих Берген, Марин Хинкль, Можан Марно, Себастьян Аркелус, Майк Пневски, Майкл Аронов и Мария Ди Анджелис
Мадам госсекретарь смотреть онлайн трейлер:
Ходячие мертвецы 10 сезон
Дата выхода: 6 октября
Телеканал: АМС
В новом сезоне Ходячих мертвецов наконец прорывает нароставшее протвостояние с шепчущимися. После того, как люди Короля Иезикииля, Дэрила и Мишон пересекли границу Шепчущихся, те снова объявляют войну.
В новом 10 сезоне Данай Гурира, которая играет Мишон может пропасть, так как после успеха в Черной Пантере и вселенной Marvel она потребовала повышения оплаты. АМС до сих пор думают. В сериале появится неожиданно Эндрю Линкольн – только не в роли Рика Граймса, а в роли режиссера сериала. Также в сериале появятся Джеффри Дин Морган, Кэсседи МакКлинси, Райан Херст, Саманта Мортон, Сет Гилиам, Росс Маркванд, Хари Пейтон, Ави Нэш, Каллан Маколифф, Кристиан Серратос и Джош Макдермитт.
Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер:
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Мистер Робот 4 сезон
Дата выхода: 7 октября
Телеканал: USA network
Сюжет картины рассказывает об Эллиоте Алдерсоне - молодом инженере кибербезопасности днем и талантливом хакере ночью. Эллиот оказывается на перепутье, когда таинственный лидер подпольной хакерской группы пытается завербовать его, чтобы уничтожить корпорацию, которой он оказывает свои услуги. Теперь у Эллиота есть реальные подозрения по поводу своей корпорации. В финальном сезоне он должен принять решение - как ему поступать.
Главные роли в ленте исполняют Рами Малек (Ночь в музее, Сумерки), Карли Чайкин (Пригород, Последняя песня), Портия Даблдэй (Телекинез, Бунтующая юность), Мартин Волстром (Стокгольмские истории, Эхо), Кристиан Слэйтер (Интервью с вампиром, Дикое сердце) и другие.
Мистер Робот 4 сезон смотреть онлайн трейлер:
Наследие 2 сезон
Дата выхода:10 октября
Телеканал: The CW
Продолжение леденящей душу истории о последователях первой вампирской семьи Майклсонов, которые учатся в специальной академии. Интриги, кровь и подростковый секс - все для юных любителей вампиров.
В сериале снялись Даниэль Роуз Расселл, Archie Foltynowicz, Мэттью Дэвис, Дженни Бойд, Кайли Брайант, Aria Shahghasemi, Куинси Фаус, Карен Дэвид, Кэти Гарфилд и Пейтон "Алекс" Смит
Наследие 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Сверхъестественное 15 сезон
Дата выхода: 10 октября
Телеканал: The CW
В финальном 15 сезоне Сверхъестественного Братьям Винчестерам придется туго. Бог Чак поставил их перед невыполнимой задачей - он хотел, чтобы они убили своего названного сына Джека.
За невыполнение его воли, Чак воскресил всех чудовищ, которые Винчестеры убили за всю свою жизнь.
В описании первой серии значится, что Сэм, Дин и Кастиэль будут вынуждены снова вернуть в ад всех существ, которых выпустил на землю Чак.
В сериале сыграют Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Александр Калверт, Миша Коллинз, Джейк Абель, Лиза Берри, Роб Бенедикт, Рут Коннелл, Эмили Суоллоу, Дэвид Хайдн-Джонс, Осрик ЧауЮ и Шошанна Стерн.
Сверхъестественное 15 сезон смотреть онлайн трейлер:
Хранители 2019
Дата выхода: 20 октября
Телеканал: НВО
На дворе в сериале Хранители - 2019 год, только это параллельный мир. В США президент уже несколько десятилетий Роберт Редфорд, который несколько раз баллотировался, а потом просто отменил ограничение сроков.
Толерантные шоуранеры демонстрируют, что будет, если у власти долго пробудет белый мужчина - так что угнетение других рас, ЛГБТ, нарушение прав человека - это основа сериального мира.
В Хранителях 2019 сыграют Яхья Абдул-Матин II, Эделейд Клеменс, Фрэнсис Фишер, Луис Госсет мл., Эндрю Ховард, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Джейкоб Минг-Трент и Том Мисон.
Хранители 2019 смотреть онлайн трейлер:
Касл-Рок 2 сезон
Дата выхода: 23 октября
Телеканал: Hulu
В новом сезоне раскрываются моменты из команов Жребий и Солнечный пёс, либо Несущий смерть.
Новая героиня - одна из самых жутких персонажей из жутких романов Кинга — психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан (которая успела засветиться в Мастерах секса). Ее появление спровоцирует войну и без того враждующих кланов Касл-Рока.
Но война - это не самое страшное в сериале Касл-Рок. Важнее кто ее ведет, и какие силы она пробуждает.
В сериале сыграют Гаррет Хедлунд, Лиззи Каплан, Тим Роббинс, Пол Спаркс, Элси Фишер, Юсра Варшама, Бархад Абди, Мэтью Алан, Джон Хугенаккер.
Касл-Рок 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Академия Гринхаус 3 сезон
Дата выхода: 25 октября
Телеканал: Netflix
Джора Шамизер создал сериал Академия Гринхаус об Алексе и Хейли Вудс, которые потеряли мать-астронавта во время запуска ракеты. Их распределяют в детский интернат-академию Гринхаус, где брат и сестра оказываются в двух разных братствах, которые вечно враждуют.
В сериале играют Ариэль Мортман, Финн Робертс, Крис О'Нилл, Даллас Харт, Синтия Гармона, Даника Ярош, Бенджамин Папак, Джессика Эмлии и Би Джей Митчел.