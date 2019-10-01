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Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября

1 октября 2019, 05:42

В октябре 2019 традиционно выходят самые смачные сериалы года. Объясняем, когда смотреть сериалы в октябре 2019 - сюжет, актеры и дата выхода главных премьер.

Сериалы
Новые сериалы октябрь 2019: что смотреть осенью / oren.ru

Традиционно сериальные сезоны делятся на осенний и весенний. В октябре 2019 выходят самые стоящие сериалы всей осени, и редакция Главреда специально собрала всю информацию по них. Какие сериалы смотреть в октябре – дата выхода, сюжет и актеры всех сериалов – читай на Главреде.

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Соболезную Вашей утрате 2 сезон

Соболезную Вашей утрате 2 сезон
Соболезную Вашей утрате 2 сезон: дата выхода / Facebook

Дата выхода: 1 октября

Телеканал: Facebook Watch

Ли Шоу продолжает стыкаться с непредвиденными и неадекватными ситуациями, которые понемногу помогают ей выходить из шока и траура по умершему мужу.

Непонятные и невероятные ситуации продолжают случаться с главной героиней.

В сериале снимаются Элизабет Олсен, Келли Мари Трэн, Йован Адепо, Мамуду Ати, Джанет МакТир, Зак Робидас, Аиша Альфа, В.К. Кэннон, Дон МакМанус и Лорен Робертсон.

Соболезную вашей утрате 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Спецназ 3 сезон

Спецназ 3 сезон
Спецназ 3 сезон: дата выхода / CBS

Дата выхода: 2 октября

Телеканал: CBS

Дэвид Бореаназ снова в седле - уже третий сезон нового сериала с его участием - как действует спецназ в самых неожиданных ситуациях, когда нет времени подумать, и принимать решения нужно молниеносно.

В сериале играют Дэвид Бореаназ, Макс Тириот, Джессика Паре, Нил Браун мл., А.Дж. Бакли, Тони Тракс, Джудд Лорманд и Тайлер Грэй.

Спецназ 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Голиаф 3 сезон

Голиаф 3 сезон
Голиаф 3 сезон: дата выхода / Amazon

Дата выхода: 4 октября

Телеканал: Amazon

Сериал Голиаф – о жизни Билли Макбрайта – отличного адвоката, которого его фирма в один день предает и оставляет за бортом. Он запивает и постепенно разрушает свою жизнь, пока к нему не обращается клиентка, которая ведет дело против его старой фирмы. В первом сезоне Билли Макбрайт разбивает в щепки свою старую фирму, а во втором – коррупционную схему, связанную с бандами и наркотиками. Герой – гениальный адвокат, но он постепенно скатывается, и начинает просто ненавидеть окружающий мир. Побудить вернуться к работе его может только дело, связанное с личными мотивами. Билли предстоит одолеть еще одного голиафа — владельца ранчо (Дэннис Куэйд) и его сестру (Эми Бреннеман).

Главную роль играет несравненный Билли-Боб Торнтон. Появятся Таня Реймонд, Нина Арианда, Диана Хупер, Оливия Трилби, Метью дедб Негро, Иллеана Дуглас, Мариса Ечеверрия, Грег Брайан, Маршал Кук, Тревис Джонс и Кристи Феррис.

Голиаф 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Восход Диона 2019

Восход Диона 2019
Восход Диона 2019: Дата выхода / Netflix

Дата выхода: 4 октября

Телеканал: Netflix

Растя Диона – супергеройский сериал-катастрофа, в котором чернокожая мать-одиночка пытается выростить сына, чей отец погиб, но при этом еще ей нужно совладать со всеми его суперсилами.

В сериале снимаются Алиша Вейнрайт, Джасайя Янг, Майкл Б. Джордан, Джейсон Риттер.

Шоуранеры сериала – Майкл Б. Джордан, Майкл Грин, Чарльз Д. Кинг.

Восход Диона смотреть онлайн трейлер:

Черный список 7 сезон

Черный Список 7 сезон
Черный Список 7 сезон: дата выхода / NBC

Дата выхода: 4 октября

Телеканал: NBC

Рэймонд Рэддингтон снова нужен ФБР для помощи в безнадежном деле. Маша Ростова снова вытаскивает из заключения самого разыскиваемого преступника, чтобы расследовать дела, более ужасные, чем все, что она раньше видела. Говорят, что 7 сезон может быть последним в Черном списке, и приключения Рэда скоро логически завершаться.

В сериале снимаются Джеймс Спэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Игголд, Ильфенеш Хадера, Парминдер К. Награ, Хишам Тафик, Дебора С. Крэйг и Амир Арисон.

Черный список 7 сезон смотреть онлайн трейлер:

Государственный секретарь 6 сезон

Мадам Госсекретарь 6 сезон
Мадам Госсекретарь 6 сезон: Дата выхода / CBS

Дата выхода: 6 октября

Теленкала: CBS

Сериал, аналогичный по содержанию с Карточным домиком. Собственно говоря, это главный конкурент Карточного домика. Вот только его еще до сих пор не закрыли. Пока. 6 сезон Государственного секретаря или Мадам госсекретарь будет финальнымю Интересуетесь закулисными пододеяльными, подковровыми подстольными интригами? в сериале Государственный секретарь или Мадам Госсекретарь - именно все это будет на каждом шагу.

В сериале снялисб Теа Леони, Кит Кэрредин, Тим Дейли, Эрих Берген, Марин Хинкль, Можан Марно, Себастьян Аркелус, Майк Пневски, Майкл Аронов и Мария Ди Анджелис

Мадам госсекретарь смотреть онлайн трейлер:

Ходячие мертвецы 10 сезон

Ходячие мертвецы 10 сезон
Ходячие мертвецы 10 сезон: дата выхода / АМС

Дата выхода: 6 октября

Телеканал: АМС

В новом сезоне Ходячих мертвецов наконец прорывает нароставшее протвостояние с шепчущимися. После того, как люди Короля Иезикииля, Дэрила и Мишон пересекли границу Шепчущихся, те снова объявляют войну.

В новом 10 сезоне Данай Гурира, которая играет Мишон может пропасть, так как после успеха в Черной Пантере и вселенной Marvel она потребовала повышения оплаты. АМС до сих пор думают. В сериале появится неожиданно Эндрю Линкольн – только не в роли Рика Граймса, а в роли режиссера сериала. Также в сериале появятся Джеффри Дин Морган, Кэсседи МакКлинси, Райан Херст, Саманта Мортон, Сет Гилиам, Росс Маркванд, Хари Пейтон, Ави Нэш, Каллан Маколифф, Кристиан Серратос и Джош Макдермитт.

Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер:

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Мистер Робот 4 сезон

Мистер Робот 4 сезон
Мистер Робот 4 сезон: Дата выхода / USA Network

Дата выхода: 7 октября

Телеканал: USA network

Сюжет картины рассказывает об Эллиоте Алдерсоне - молодом инженере кибербезопасности днем и талантливом хакере ночью. Эллиот оказывается на перепутье, когда таинственный лидер подпольной хакерской группы пытается завербовать его, чтобы уничтожить корпорацию, которой он оказывает свои услуги. Теперь у Эллиота есть реальные подозрения по поводу своей корпорации. В финальном сезоне он должен принять решение - как ему поступать.

Главные роли в ленте исполняют Рами Малек (Ночь в музее, Сумерки), Карли Чайкин (Пригород, Последняя песня), Портия Даблдэй (Телекинез, Бунтующая юность), Мартин Волстром (Стокгольмские истории, Эхо), Кристиан Слэйтер (Интервью с вампиром, Дикое сердце) и другие.

Мистер Робот 4 сезон смотреть онлайн трейлер:

Наследие 2 сезон

Наследие 2 сезон
Наследие 2 сезон: Дата выхода / The CW

Дата выхода:10 октября

Телеканал: The CW

Продолжение леденящей душу истории о последователях первой вампирской семьи Майклсонов, которые учатся в специальной академии. Интриги, кровь и подростковый секс - все для юных любителей вампиров.

В сериале снялись Даниэль Роуз Расселл, Archie Foltynowicz, Мэттью Дэвис, Дженни Бойд, Кайли Брайант, Aria Shahghasemi, Куинси Фаус, Карен Дэвид, Кэти Гарфилд и Пейтон "Алекс" Смит

Наследие 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Сверхъестественное 15 сезон

Сверхъестественное 15 сезон
Сверхъестественное 15 сезон: Дата выхода / The CW

Дата выхода: 10 октября

Телеканал: The CW

В финальном 15 сезоне Сверхъестественного Братьям Винчестерам придется туго. Бог Чак поставил их перед невыполнимой задачей - он хотел, чтобы они убили своего названного сына Джека.

За невыполнение его воли, Чак воскресил всех чудовищ, которые Винчестеры убили за всю свою жизнь.

В описании первой серии значится, что Сэм, Дин и Кастиэль будут вынуждены снова вернуть в ад всех существ, которых выпустил на землю Чак.

В сериале сыграют Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Александр Калверт, Миша Коллинз, Джейк Абель, Лиза Берри, Роб Бенедикт, Рут Коннелл, Эмили Суоллоу, Дэвид Хайдн-Джонс, Осрик ЧауЮ и Шошанна Стерн. 

Сверхъестественное 15 сезон смотреть онлайн трейлер:

Хранители 2019

Хранители 2019
Хранители 2019: Дата выхода / НВО

Дата выхода: 20 октября

Телеканал: НВО

На дворе в сериале Хранители - 2019 год, только это параллельный мир. В США президент уже несколько десятилетий Роберт Редфорд, который несколько раз баллотировался, а потом просто отменил ограничение сроков.

Толерантные шоуранеры демонстрируют, что будет, если у власти долго пробудет белый мужчина - так что угнетение других рас, ЛГБТ, нарушение прав человека - это основа сериального мира.

В Хранителях 2019 сыграют Яхья Абдул-Матин II, Эделейд Клеменс, Фрэнсис Фишер, Луис Госсет мл., Эндрю Ховард, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Джейкоб Минг-Трент и Том Мисон.

Хранители 2019 смотреть онлайн трейлер:

Касл-Рок 2 сезон

Кастл Рок 2 сезон
Кастл Рок 2 сезон: дата выхода / Hulu

Дата выхода: 23 октября

Телеканал: Hulu

В новом сезоне раскрываются моменты из команов Жребий и Солнечный пёс, либо Несущий смерть.

Новая героиня - одна из самых жутких персонажей из жутких романов Кинга — психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан (которая успела засветиться в Мастерах секса). Ее появление спровоцирует войну и без того враждующих кланов Касл-Рока.

Но война - это не самое страшное в сериале Касл-Рок. Важнее кто ее ведет, и какие силы она пробуждает.

В сериале сыграют Гаррет Хедлунд, Лиззи Каплан, Тим Роббинс, Пол Спаркс, Элси Фишер, Юсра Варшама, Бархад Абди, Мэтью Алан, Джон Хугенаккер.

Касл-Рок 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Академия Гринхаус 3 сезон

Дата выхода: 25 октября

Телеканал: Netflix

Джора Шамизер создал сериал Академия Гринхаус об Алексе и Хейли Вудс, которые потеряли мать-астронавта во время запуска ракеты. Их распределяют в детский интернат-академию Гринхаус, где брат и сестра оказываются в двух разных братствах, которые вечно враждуют.

В сериале играют Ариэль Мортман, Финн Робертс, Крис О'Нилл, Даллас Харт, Синтия Гармона, Даника Ярош, Бенджамин Папак, Джессика Эмлии и Би Джей Митчел.

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