Мистер Робот 4 сезон: дата выхода, сюжет, актеры и финальный трейлер

Мистер Робот 4 сезон / скриншот

Мистер Робот 4 сезон выходит 10 октября 2019, и будет состоять из 12 серий.

В этом сезоне наконец получит финал интрига, которая нагнеталась шоуранерами в течении 3 сезонов.

Сериал Мистер Робот выходит с 2015 года на телеканале USA Network, и получил довольно высокий рейтинг и отзывы от зрителей.

Благодаря сериалу особо известным стал Рами Малек, который получил в итоге роль Фредди Мэркюри в байоптике 2018 года.

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Мистер Робот актеры

Главные роли в ленте исполняют Рами Малек (Ночь в музее, Сумерки), Карли Чайкин (Пригород, Последняя песня), Портия Даблдэй (Телекинез, Бунтующая юность), Мартин Волстром (Стокгольмские истории, Эхо), Кристиан Слэйтер (Интервью с вампиром, Дикое сердце) и другие.

Мистер Робот 4 сезон сюжет

Сюжет картины рассказывает об Эллиоте Алдерсоне - молодом инженере кибербезопасности днем и талантливом хакере ночью. Эллиот оказывается на перепутье, когда таинственный лидер подпольной хакерской группы пытается завербовать его, чтобы уничтожить корпорацию, которой он оказывает свои услуги. Вследствие своих личных убеждений Эллиот пытается устоять перед возможностью свергнуть руководителей, которые, по его мнению, управляют миром и рушат его.

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Мистер Робот 4 сезон смотреть онлайн тизер:

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