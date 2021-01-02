У Украины есть только один шанс вернуть мир на Донбасс

Формула, заложенная в модели "Минска", работать не будет ни в 2021 году, ни в дальнейшем / УНИАН

Минский формат переговоров и сами Минские соглашения не дают возможности решить проблему Донбасса – разве что отдельные тактические задачи, связанные с обменом пленными, созданием пунктов пропуска через линию разграничения, а также сокращением количества обстрелов.

Принципиально решить вопрос о возвращении территорий под контроль Украины он не может. Потому не удивительно, что ничего из того, о чем лидеры нормандской четверки договорились в декабре 2019 года в Париже, так и не было выполнено в 2020-м.

"Танцы с бубном"

Россия, как и раньше, настаивает на выполнении "Минска" и требует закрепления в украинской Конституции "особого статуса" Донбасса, а также проведения выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей и полной демилитаризации оккупированных территорий.

Были лишь незначительные тактические успехи вроде обмена пленными или ослабления обстрелов. С их помощью Москва пыталась давить на Киев: мол, мы делаем шаги навстречу, вы взамен создаете предпосылки для того, чтобы Донбасс стал фактически независимым от Украины регионом. При этом российское руководство настаивает, что именно Киев не выполняет взятых на себя в Париже обязательств, и ввиду отсутствия прогресса в выполнении договоренностей нет смысла в новой встрече лидеров нормандской четверки.

Читайте такжеСемь нянек: кто поможет Украине закончить войну на ДонбассеЕсли в 2021 году позиция Москвы относительно "Минска" останется прежней, процесс урегулирования все так же будет топтаться на месте. Может быть, пройдет еще один обмен пленными, может, станет меньше обстрелов, но суть останется та же. При этом Россия сохранит возможность давить на Украину, угрожая расширить зону конфликта или ужесточить бои.

Формула, заложенная в модели Минских соглашений, эффективно работать не будет ни в 2021 году, ни в дальнейшем. А, соответственно, перспективы возвращения оккупированных Россией территорий под юрисдикцию Украины – нет.

Единственный шанс решить проблему Донбасса

Впрочем, несмотря на это, "Минск" должен сохраняться для сдерживания России. Однако Украина параллельно должна предложить другой вариант урегулирования ситуации – создания нового широкого формата переговоров, где стороны, занимаясь решением глобальных проблем и стабилизацией мировых процессов, смогут обсуждать и вопрос Донбасса наряду с проблемами Ирана, Сирии, мирового терроризма, угроз ИГИЛ и т.д.

О необходимости создания такой площадки уже заявляли Великобритания, США и другие члены "Большой двадцатки". Однако Донбасс – это, прежде всего, проблема Украины, и потому именно Киев должен сформулировать задачу в контексте общих проблем, обозначив возможные угрозы конфликта не только для Украины, но и для всего мира, создать дорожную карту. Только такой подход может быть поддержан ведущими мировыми игроками. В этом случае Кремлю некуда будет деваться, и он будет вынужден играть по общим правилам.Читайте такжеЕсть ли у Украины шанс в 2021-ом не лечь под Россию

Один на один с Россией или при помощи только лишь Франции и Германии нам эту проблему не решить – они занимают очень слабую позицию и особо не влияют на Москву.

Что будет делать РФ

Если ничего не изменится, в 2021 году нас ждет замороженный конфликт, который периодически будет то разгораться, то затухать. Всё это может продолжаться бесконечно. Однако Россия времени терять не будет – она будет расширять зону своего влияния по двум направлениям:

Усиливать влияние на ОРДЛО – экономическое, политическое, информационное, кадровое. При этом, когда нужно будет надавить на Киев, она будет усиливать обстрелы. При этом Москва постоянно будет указывать на то, что именно Украина не выполняет Минские соглашения, и именно она виновата в том, что продолжают гибнуть люди.

Усиливать влияние на политику Украины, поддерживая и финансируя пророссийские партии. В случае досрочных парламентских выборов эти политические силы существенно усилят свои позиции, попадут в правительственные структуры, просочатся в местные органы, что создаст почву для прихода к власти пророссийских сил, включая победу пророссийского кандидата на президентских выборах.

Ждать ли помощи извне

Если Украина не будет предпринимать никаких шагов для создания нового формата переговоров и поиска новых путей решения проблемы Донбасса, то и на большую помощь извне ей рассчитывать не стоит.

От Соединенных Штатов в 2021 году можно ожидать активной политической и дипломатической поддержки, возможно, дополнительных санкций против РФ... Однако в основном всё будет ограничиваться риторикой. Общаясь с представителями администрации Трампа и Обамы, я убедился, что США готовы предоставлять Украине помощь, но для этого они должны четко понимать, зачем им это. Киев должен донести до Вашингтона идею о важности этой "горячей точки", объяснить, что с Донбасса может разгореться глобальное противостояние, вплоть до ядерного.Читайте такжеВ шаге от перевыборов: "слуги" доигрались, а Зеленский тонет в "теплой ванной"

Примерно так же в 2021 году будет помогать Украине и Великобритания : на дипломатическом и политическом уровне, т.е. на уровне риторики. Возможные новые санкции не будут критичны для российского государства. Заметьте, у Королевства были свои конфликты и проблемы с Россией, в частности, из-за использования "Новичка", однако оно, даже отстаивая собственные интересы, не может особо повлиять на Россию. Только объединенные силы мировых игроков будут способны воздействовать на Москву.

С Турцией и Эрдоганом Украине следует быть осторожной. У Турции своя игра с Россией и с нами, и она очень заинтересована в полуострове Крым. На данном этапе Киев может пытаться действовать сообща с Анкарой в вопросе возвращения Крыма, но это не тот международный игрок, который будет напрямую и жестко поддерживать Украину в ее противостоянии России. Эрдоган будет играть на противоречиях, но – в интересах исключительно Турции.

Общаясь с представителями основных политических сил Германии , убедился, что все настроены поддерживать Украину, однако они, как и Франция с Великобританией, устали из-за того, что "Минск-2" не выполняется, а альтернативы ему нет. Пока Киев не сформулирует альтернативную модель, Берлин будет настаивать на выполнении "Минска". После ухода Меркель в 2021 году в Германии будет активно работать пророссийское лобби. В первую очередь – экономическое, которому выгодно сотрудничество с РФ, особенно в рамках строительства СП-2. После смены канцлера кардинального изменения позиции в отношении Украины не произойдет, но и особой активности без новой формулы урегулирования Германия проявлять не будет.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда