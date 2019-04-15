Конфликт между БПП и Народным фронтом: Порошенко обвинили в присвоении достижений Яценюка

15 апреля 2019, 19:21

Политсилы начали сравнивать результат работы за последние пять лет.

Яценюк
У Яценюка утверждают, что Порошенко присвоил его наработки на посту премьера / УНИАН

Заместитель главы фракции Народного фронта Андрей Тетерук заявил, что сторонница действующего президента Петра Порошенко Ирина Геращенко обвинила его партию в игнорировании агитации за главу государства на выборах.

"Вот именно для этих людей мой ответ. Я расскажу вам о том, чего вы или не знаете, или не хотите знать. А именно, как Народный фронт принимает участие в кампании. Незаметно, но очень аргументировано, объемно и, что там говорить, альтруистически", - написал нардеп в Facebook.

Тетерук уверяет, что безвизовый режим, о котором постоянного говорит Порошенко, на самом деле является прямой заслугой Арсения Яценюка. Он подчеркнул, что экс-премьер осуществил в парламенте много начинаний, которые затем продолжили и приумножили.

Читайте такжеЯценюк очертил красные линии для нового президента Украины"Это правительство Арсения Яценюка приняло решения, которые сняли Украину с российской газовой иглы. Мы не покупаем газ у Путина уже более 1200 дней. Именно Правительство Яценюка инициировало судебные иски против российского Газпрома — Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже дела почти на 60 млрд. долларов", - подчеркнул политик.

По словам Тетерука, именно правительство во главе с Яценюком приняло закон о санкциях в отношении России, начало реформу децентрализации, уменьшило государственный долг и установило программу субсидий.

"Арсений Яценюк не пошел на выборы и не стал отбирать у Порошенко голоса, фактически дав возможность попасть во второй тур. Если бы не это решение — сегодня совсем другие люди соревновались бы за победу во втором туре. Учитывая все выше сказанное, что еще должен сделать Народный фронт для кандидата Петра Алексеевича Порошенко?", — резюмировал депутат.

Напомним, ранее журналист рассказала, что в штабе действующего президента Петра Порошенко не верят в победу своего кандидата и уже планируют свое будущее после разгромного поражения.

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Народный Фронт Петр Порошенко БПП Арсений Яценюк Андрей Тетерук
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