Команда Порошенко готова к поражению, собирает вещи и планирует отпуска – СМИ

В штабе Порошенко готовы к проигрышу / Telegram-канал h_saltovka

В штабе действующего президента Петра Порошенко не верят в победу своего кандидата и уже планируют свое будущее после разгромного поражения.

"Зазор между фаворитами – в абсолютных цифрах – 2,7 миллиона голосов. Объективно, ликвидировать столь существенный разрыв за три недели невозможно. Максимум – сократить (с прицелом на последующие парламентские), да и то несущественно", - пишет журналист Соня Кошкина для Lb.ua.

В материале отмечается, что после первого тура выборов Порошенко бросился в агрессивную атаку с применением черных технологий, однако помочь ему уже не в силах никакие уловки.

Собеседники из штаба Порошенко рассказали Соне Кошкиной, что не ожидали таких результатов первого тура, но после внезапного шока воспринимают провал относительно спокойно.

Читайте такжеУ Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни Украины"Во втором туре Петр в абсолютных цифрах еще прирастит, но процентный разрыв вряд ли сильно сократится. Более того, если допустить, что мы побеждаем Зеленского, это нужно делать с серьезным перевесом. 55 на 45 например. Но точно не 51 против 49 – в такое многим тяжело будет поверить и, следовательно, принять", - рассказал один из инсайдеров.

Журналист уверяет, что в штабе уже сворачивают деятельность волонтеров, а члены команды готовятся покидать свои кабинеты и планируют отпуска. Сторонники Порошенко хотят сократить разрыв во втором туре, подготовиться к парламентским выборам, постараться сплотить своих сторонников в ВР, чтобы не допустить возможности ее досрочного роспуска.

В штабе президента полагают, что Порошенко после поражения, очевидно, займется дипломатией. Они не сомневаются, что при новой власти официальная должность нынешнему главе государства не достанется.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Раимов заявил, что действия избирательного штаба президента Петра Порошенко являются крайне неэффективными.