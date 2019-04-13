Эксперт рассказал о единственной возможности для Порошенко сбить рейтинг Зеленского

Эксперт оценил работу штаба Петра Порошенко / Reuters

Действия избирательного штаба президента Петра Порошенко являются крайне неэффективными, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Со ссылкой на внутренние источники в окружении Порошенко он подчеркнул, что команда президента убеждает шефа в том, что у него наблюдается хорошая динамика и статистика.

"Хотя это совсем далеко не так. Рейтинги, которые мы сейчас все видим, заоблачные. И преодолеть те ми же словами, которые были до этого, уже невозможно. Если Порошенко поменяет сейчас вой штаб и стратегию, можно еще по крайней мере сократить этот разрыв. Для этого президенту нужно не вылазить с телевизоров. То, что он сделал вчера, придя в эфир одного из телеканалов, это была попытка зайти на чужое поле. Она достаточно неплохо удалась", - рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его мнению, без грязных технологий президенту не удастся сбить рейтинг своего оппонента, при этому у Порошенко существует одна возможность сократить отрыв – заставить молодых людей, поддерживающих Зеленского, не прийти на избирательные участки.

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"Например, чтобы молодежь посчитала, что они одинаковые, что Порошенко, что Зеленский. Но необходимо что-то, что сможет это доказать. И если они это найдут, они смогут снизить разрыв. Победить уже не получится", - считает политтехнолог.

Раимов также довольно скептически оценил растиражированную СМИ работу "мифического политтехнолога из Израиля" в штабе Порошенко.

"Я не знаю, какова его вовлеченность в кампанию Порошенко, но тема наркотиков, которую выбрали как грязный пиар, она не работает. Я не могу понять, почему они не признают того, что эта технология не работает. Есть фокус-группы, социология, которые это показывают. Мне кажется, что они убеждают себя и своего клиента, что есть шансы. Возможно, именно из-за этого они и находятся в потемках", - добавил эксперт.

Напомним, ранее тсало известно о том, что по данным социологов Владимир Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.