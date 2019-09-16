Вернет ли Россия Крым Украине: в США дали прогноз

Курт Волкер верит в то, что Крым снова станет украинским / Фото 5 канал

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее назвал условия, при которых пройдут выборы на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, верит в то, что Крым станет снова украинским, это лишь вопрос времени.

В качестве примера дипломат привел страны Балтии.

"Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - сказал Волкер в интервью 1+1.

Он напомнил, что страны Евросоюза также не признают аннексию Крыма. По мнению Волкера, очень важно выбрать четкую и правильную позицию и придерживаться ее. В то же время дипломат не смог спрогнозировать, когда Россия вернет Крым Украине.

" … время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины. Мы не можем предсказать, как много времени это требует. Главное, что мы приняли правильную позицию и придерживаемся ее", - резюмировал он.

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Напомним, Курт Волкер также заявил, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. Ныне Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.