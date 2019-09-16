Вернет ли Россия Крым Украине: в США дали прогноз

Советский Союз вернул странам Балтии независимость после 40 лет оккупации, напомнил Курт Волкер.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее назвал условия, при которых пройдут выборы на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, верит в то, что Крым станет снова украинским, это лишь вопрос времени.
В качестве примера дипломат привел страны Балтии.
"Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - сказал Волкер в интервью 1+1.
Он напомнил, что страны Евросоюза также не признают аннексию Крыма. По мнению Волкера, очень важно выбрать четкую и правильную позицию и придерживаться ее. В то же время дипломат не смог спрогнозировать, когда Россия вернет Крым Украине.
" … время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины. Мы не можем предсказать, как много времени это требует. Главное, что мы приняли правильную позицию и придерживаемся ее", - резюмировал он.
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Напомним, Курт Волкер также заявил, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Крым будет находиться в статусе аннексированного. Ныне Москва не выполняет минские договоренности, поэтому основания для послабления санкций отсутствуют.