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Обычные пугала не работают: три лучших способа отвадить скворцов от черешни

Анна Ярославская
22 июня 2026, 11:00
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Птицы способны полностью уничтожить спелую вишню или черешню за пару дней. Для защиты ягод эксперты советуют комбинировать три метода.
Черешня, скворцы
Сочетание разных способов отпугивания дает лучшую защиту сада от птиц / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как гуманно отпугнуть стаи птиц от созревающего урожая ягоды
  • Почему эфирные масла и старые диски дезориентируют скворцов
  • Какое дерево стоит посадить в саду в качестве альтернативы для птиц

Скворцы могут уничтожить урожай вишни или черешни всего за несколько дней. Как же уберечь ягоды от птиц? Оптимальным вариантом является сочетание акустических, визуальных и обонятельных методов, которые следует чередовать.

Что отпугивает скворцов

Как пишет Wieści Rolnicze, владельцы фруктовых садов и огородов прекрасно знают, насколько надоедливыми могут быть скворцы. Эти умные птицы быстро учатся находить вкусную пищу, а в мае и июне, когда они кормят своих птенцов, их аппетит огромен.

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В то же время эти птицы играют полезную роль — они питаются насекомыми и личинками, помогая естественным образом контролировать численность вредителей. Поэтому методы отпугивания должны быть гуманными и безвредными.

Поскольку скворцы быстро адаптируются к постоянным раздражителям, то одноразового решения редко бывает достаточно, поэтому стоит периодически менять методы.

Как отпугнуть комаров с помощью туалетной бумаги
Как отпугнуть комаров с помощью туалетной бумаги / Инфографика: Главред

Как сделать так, чтобы птицы не съедали ягоды с кустов

Наиболее эффективное средство отпугивания сочетает в себе работу нескольких органов чувств птицы.

Акустические методы работают за счет неприятного шума. Просто повесьте пустые пластиковые бутылки или другие шуршащие предметы на ветки — ветер сделает все остальное. Еще лучше — периодически воспроизводите в саду записи звуков хищных птиц.

Визуальные методы — это классика, которая до сих пор работает. Используйте модели ястребов или сов, традиционные пугала и блестящие предметы, такие как старые компакт-диски, фольга или светоотражающие ленты. Эти "блестки", колышущиеся на ветру, дезориентируют скворцов и вызывают у них чувство беспокойства.

Хорошо работают и ароматизированные уловки. Скворцы не любят запахи эвкалипта, лимона, мяты, чеснока или лука. Несколько капель эфирного масла на тряпочке или разбросанные по деревьям зубчики чеснока могут значительно снизят интерес птиц к фруктовым деревьям.

Как уберечь ягоды черешни от птиц

Еще один вариант — предложите скворцам более привлекательную альтернативу. Простое решение — посадить рядом тутовое дерево: шелковица гораздо вкуснее для птиц, чем вишня. Тутовое дерево, посаженное рядом с фруктовым садом, часто отвлекает скворцов.

Наиболее надежную, хотя и более трудоемкую, защиту обеспечивает сетка для деревьев. Такие сетки можно приобрести в садовых центрах. Стоит отметить, что их ячейки должны быть достаточно крупными, чтобы предотвратить проникновение птиц.

Смотрите видео - Как отпугнуть скворцов от фруктовых деревьев:

Ранее Главред писал: чтобы получить огромные урожаи крупной, сладкой и ароматной малины, ее нужно правильно удобрять. Читайте об об одной очень важной подкормке, от которой зависит урожай малины в материале: Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки.

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Об источнике: Wieści Rolnicze

Wiescirolnicze.pl (в переводе — "Сельскохозяйственные вести") — это один из ведущих специализированных польских информационных порталов, полностью посвященный сельскому хозяйству, агробизнесу и жизни польской деревни.

Портал публикует актуальные новости агросектора Польши и мира. Основные темы включают рыночные цены и котировки на продукцию (зерно, рапс, скот, птица), отчеты о засухах и погодных условиях, а также изменения в графиках аграрных субсидий от государственного агентства ARiMR и Брюсселя.

Значительная часть материалов посвящена обзорам сельхозтехники (тракторы, комбайны), инновациям в агробизнесе, а также практическим советам для фермеров по растениеводству и животноводству.

Проект имеет крупный одноименный YouTube-канал (более 73 тысяч подписчиков), где регулярно публикуются профессиональные видеорепортажи с польских ферм, интервью с фермерами, отчеты с аграрных выставок, а также демонстрации работы современной техники.

Сайт ориентирован как на профессиональных фермеров и владельцев крупного агробизнеса, так и на жителей сельских регионов Польши.

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Черешня вишня птицы
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