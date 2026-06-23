Живут порознь в разных странах: Бужинская раскрыла, где сейчас ее дети

Певица откровенно рассказала, почему ее дети живут в разных странах.

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Екатерина Бужинская - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

Екатерина Бужинская рассказала о своих детях

Почему они живут в разных странах

Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, где сейчас живут ее дети. В интервью Фокусу артистка призналась, что дочь от первого брака Елена и двойняшки от болгарского бизнесмена Димитара Стойчева живут в разных странах.

Бужинская отметила, что желает своим детям только жизни под мирным небом. Несмотря на то, что Елена, Екатерина и Дмитрий учатся в разных странах, певица заботится об их благополучии.

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Екатерина Бужинская - семья / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Моя старшая дочь живет и учится в Германии, ей скоро исполнится 20 лет. Дмитрик и Екатерина живут и учатся в Софии. Я хочу, чтобы все мои дети были счастливыми, реализовавшими себя людьми и жили в мирном мире", — рассказала Екатерина.

Сейчас артистка продолжает жить на две страны — Болгарию и Украину. Исполнительница продолжает строить карьеру на родине, а также подчеркнула свою тесную связь с семьей.

Все дети Екатерины Бужинской / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Мое сердце всегда в Украине, поэтому я не могу полностью оторваться от своей Родины. Постоянно в пути, но всегда жду мира и возможности больше времени проводить дома", — поделилась Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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