В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото

В столице леопарда вывели подышать свежим воздухом / Фото: Facebook/UAnimals

В Киеве неподалеку от Ботанического сада на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого случайные прохожие сфотографировали мужчину, который выгуливал на поводке маленького леопарда.

"Прохожие в Киеве заметили мужчину, который, вероятно, выгуливал леопарда. Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды являются опасными животным и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - сказано в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals в Facebook.

Зоозащитники просили помощи в Сети для определения личности мужчины, который решил завезти хищное домашнее животное.

/ Фото: Facebook/UAnimals

/ Фото: Facebook/UAnimals

/ Фото: Facebook/UAnimals

Пользователи в комментариях предположили, что фотографии искажают изображение, поэтому выгуливали в столице не леопарда, а кота породы Ашера.

"Эти фотографии сделал я, это точно не кот Ашера", - написал в комментариях автор снимков Сергей Садовский.

Напомним, в Крыму сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Безмятежное море обнаружили на берегу 20 тел погибших дельфинов.