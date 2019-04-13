В Крыму зоозащитники обеспокоены десятками мертвых дельфинов

В аннексированном Крыму сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Безмятежное море обнаружили на берегу 20 тел погибших дельфинов.

"2 и 10 апреля мы и наши волонтеры обследовали побережье поселка Кача (Севастопольский район). На этом участке были найдены и обследованы 20 погибших китообразных всех трех видов, и на всех телах, не достигших поздней третьей или четвертой стадии разложения, были отмечены следы попадания в камбальные сети", - сообщается на странице организации во ВКонтакте.

Волонтеры также обследовали несколько бухт в центре Севастополя. На побережье они обнаружили 12 тел погибших дельфинов с аналогичными повреждениями и причиной смерти.

Зоозащитники Крыма требуют ввести мораторий на ловлю рыбы крупноячеистыми сетями. Они констатируют, что дельфины массово гибнут из-за запутывания и асфиксии в орудиях лова рыбы. Волонтеры передают информацию в надзорные органы, но скорой реакции не последовало.

Как ранее сообщалось, в Крыму люди сообщили о новых выбросах химических веществ.