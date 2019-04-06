Химическая атака: стало известно о новой экологической катастрофе в Крыму

Крымский титан / Reuters

В Крыму люди сообщили о новых выбросах химических веществ.

В частности в Красноперекопске и Армянске появился едкий, удушающий запах.

"Запах в городе какой-то непонятный и горло как будто печет слегка при вдохе", "Бабуля пока в квартире сидит — ничего. Выходит на улицу — и удушающий кашель. Это первые звоночки", "Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два снова", — пишут пользователи из Крыма.

Ранее в сети опубликовали фотографии завода "Крымский Титан", сделаные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.