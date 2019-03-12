В Крыму зафиксировали новые выбросы химических веществ

Крымский титан / Reuters

На севере Крыма – в Армянске и Красноперекопске – зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Об этом говорится в отчете местного гидрометцентра.

Как сообщают Крым. Реалии, по данным метеонаблюдений 2-х стационарных постов с 4 по 11 марта 2019 года зафиксированы превышения ПДК по: оксиду углерода – 1,04; фтористому водороду – 1,8 ПДК", – говорится в сообщении.

В Красноперекопске концентрация оксида углерода превышена в 1,06 раз, а хлористого водорода – в 4,4 раза.

Ранее в сети опубликовали фотографии завода "Крымский Титан", сделаные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.