"Это целесообразно": генерал рассказал, что делать, пока Путин не ушел с Донбасса

Разведение сил на Донбассе стоит продолжить / Фото Reuters

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, который ранее предупредил президента Владимира Зеленского о новом Приднестровье, считает, что на Донбассе нужно продолжить процесс разведения сил вдоль линии разграничения.

В целом, Романенко позитивно оценил разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. По его мнению, главный итог разведения – прекращение ведения боевых действий.

"Опыт предыдущих трех точек разведения показывает, что это целесообразно, поскольку в этих районах не ведутся боевые действия, не гибнут наши военнослужащие. Огонь становится малоэффективным", – сказал генерал-лейтенант запаса Обозревателю.

По мнению Романенко, пока стороны не договорятся о полном отводе незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса "за пределы границы" Украины и России и не будет решен вопрос с местными выборами, следует разводить силы на тех участках, где это возможно. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ добавил, что именно такая договоренность была достигнута между президентами Украины и России во время встречи "нормандской четверки".

Напомним, в так называемой "ДНР" заявили, что готовы к разведению сил на линии разграничения в случае, если стороны "придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны".

Как сообщал Главред, 9 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин не смоли достичь договоренностей относительно выборов на Донбассе и восстановления украинского контроля над границей.