"Этого делать нельзя": генерал предупредил Зеленского о новом Приднестровье

Игорь Романенко / Главред

​Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко остерегается, что временно оккупированный Донбасс может повторить судьбу Приднестровья. По его словам, изменения в минские соглашения можно будет обсуждать после местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством.

При этом он отметил, что нельзя просто посадить за стол переговоров боевиков.

"Вот так просто посадить их (представителей "ДНР" и "ЛНР", – ред.) за стол переговоров? Украине этого делать нельзя", - сообщил Романенко в комментарии Обозревателю.

Генерал уверен, что прямые переговоры с представителями непризнанных в Украине республик несут угрозу создания второго "Приднестровья". Кроме того, он напомнил, что в свое время Кишинев пошел на переговоры с боевиками, а Россия выступила в роли миротворцев.

"Так мышеловка и захлопнулась. Наступать на те же грабли нам нецелесообразно", – подчеркнул Романенко.

Как ранее сообщал Главред, так называемая министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова заистерила из-за законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации.