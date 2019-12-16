"Попытки уклониться": в "ДНР" взбесились из-за инициативы Зеленского

Боевик ДНР / Reuters

Так называемая министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова раскрыла планы боевиков на встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. По словам пособницы Кремля, будут обсуждаться изменения в украинское законодательство, предложенные Владимиром Зеленским.

"В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", - цитирует Никонорову РИА Новости.

При этом она обвинила Киев в желании "отойти от достигнутых в Минске договоренностей" и обязательств, на которые согласился президент Владимир Зеленский в Париже.

"Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга - это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - сообщила пособница боевиков.

Кроме того, Никонорова надеется, что в Минске "удастся начать конструктивную деятельность".

Как ранее сообщал Главред, первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по поводу децентрализации отсутствуют какие-либо положения по поводу особых статусов для любых украинских регионов.