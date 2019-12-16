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Пристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа дата

16 декабря 2019, 09:53

Скоро могут состояться несколько событий, которые очень важны для Киева, сообщил глава МИДа.

Вадим Пристайко сообщил, что о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе объявят 20 или 21 декабря - Нормандский формат 9 декабря
О постоянном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе объявят 20 или 21 декабря, сообщил Вадим Пристайко / УНИАН

В Париже во время встречи в нормандском формате (Украина, РФ, Германия, Франция) стороны договорили, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс по Донбассу.

В пятницу или в субботу, 20-21, декабря будет объявлено о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

По его словам, также запланировано освобождение "всех согласованных на всех согласованных". Глава МИДа добавил, что еще одно событие, которое очень важно для украинской стороны, состоится на текущей неделе.

"По нашей просьбе Красный Крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию (разграничения - Ред.) и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести", - сказал министр.

Напомним, встреча в нормандском формате прошла вечером 9 декабря в Париже в Елисейском дворце - встретились президент Владимир Зеленский, российский и французский лидеры - Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. После встречи в нормандском формате Зеленский и Путин поговорили тет-а-тет.

Вадим Пристайко говорил, что есть четыре итога встречи в Париже, в частности, договоренность о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года. Напомним, на Донбассе уже не раз объявляли режим тишины.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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