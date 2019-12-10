Зеленский рассказал, сколько времени займет разведение войск на Донбассе

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Соответствующую информацию он озвучил в рамках брифинга после состоявшегося накануне саммита в нормандском формате.

"За шесть месяцев мы развели (войска – Главред) в трех точках. Поэтому я сказал, что, если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то мы (с такой скоростью – Главред) будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками, то мы можем развести за 6-8 лет", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины особо отметил, что сперва разведение войск пойдет в "простых точках", исходя из интересов жителей временно оккупированных районов.

"То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически [провести разведение - Главред]. Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям", — подытожил он.

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе.