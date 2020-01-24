Задержан мужчина, угрожавший официантке в пабе Полтавы

Пьяного дебошира накажут по всей строгости правосудия / Фото: скриншот

Октябрьский районный суд Полтавы 24 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местному жителю Виталию Воробьеву, которого обвиняют в угрозах ножом официантке одного из пабов, что зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Как сообщает ресурс Полтавщина, глава отдела коммуникации Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев отметил, что 39-летнего жителя Полтавы взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Также отмечается, что обвиняемому объявили о подозрении по факту хулиганства (ч.4 ст. 296 УК Украины).

Журналисты издания со ссылкой на собственные источники утверждают, что Воробьев угрожал упрпавляющей пабом. Вторая женщина на видео, которая пыталась утихомирить дебошира, приходится ему женой.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, в Полтаве в пабе BeerHouse на ул. Пушкина камера наблюдения зафиксировала атаку с ножом на двух сотрудниц заведения со стороны нетрезвого и агрессивного мужчины.

Позже депутат от политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что нападение на официанток в пабе Полтавы устроил его личный водитель.