"Виталя – тот, кто убьет тебя нах*й": в Полтаве "знакомый" Кивы набросился с ножом на официанток

"Виталя" набросился с ножом на официантку / Фото: скриншот

В Полтаве в пабе BeerHouse на ул. Пушкина камера наблюдения зафиксировала атаку с ножом на двух сотрудниц заведения со стороны нетрезвого и агрессивного мужчины.

Как сообщает интернет-издание Полтавщина, инцидент произошел в 20-х числах декабря 2019 года.

На видео можно рассмотреть, как мужчина размахивает ножом, угрожает им официанткам, прикладывая к горлу, бьет девушек ногами и обзывает с использованием нецензурной лексики. Себя нападающий называл Виталиком.

Девушки испуганно реагировали на неадекватную атаку, но вели себя сдержанно и пытались по-хорошему договориться с клиентом, который должен был еще оплатить счет. К слову, у агрессивного мужчины был попутчик, который стоял в стороне, пытался словесно успокоить приятеля, но за девушек так и не заступился. После издевательств над официантками, которые те стойко перенесли, "Виталик" попрощался нацистским приветствием и покинул помещение.

По данным местных журналистов, нападающий с ножом - это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, а его спутник - 34-летний Виктор Безручко. Известно, что дебошир имеет криминальное прошлое и в определенных кругах известен под прозвищем Воробей. Как сообщают источники, "Виталик" является хорошим другом нардепа Ильи Кивы.

Об инциденте в пабе осведомлена полиция. Правоохранители инициировали криминальное производство по статье "хулиганство". Сейчас ведется следствие и поднимается прокуратурой вопрос об изменении квалификации.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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Как ранее сообщал Главред, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива считает, что ГПУ неправомерно открыла производство из-за драки с ветераном АТО Михаилом Майманом