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Кива отрицает причастность к мужчине, угрожавшему официантке в Полтаве

24 января 2020, 22:37

Политик показал водителя, с которым сотрудничает уже много лет.

Кива
Кива отрицает, что его водитель бьет официанток / УНИАН

Депутат от политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что нападение на официанток в пабе Полтавы устроил его личный водитель.

"Прошу всех быть внимательными, не поддаваться на провокации и различные вбросы. Сегодня заинтересованная группа людей, которая хорошо известна в уголовном мире, тратит десятки тысяч долларов на распространение недостоверной информации обо мне. В отношении информации о моем водителе. На фото Виктор, этот человек работает со мной уже более двух лет!" - написал он в Facebook.

Кива заявил, что в соцсетях ведется против него активная кампания по дискредитации.

Политик пообещал в ближайшее время обнародовать "исчерпывающую информацию, которая расставит все на свои места" в ситуации с пьяным дебошем в пабе Полтавы.

Илья Кива показал водителя / Фото: Facebook/Илья Кива

Напомним, в Полтаве в пабе BeerHouse на ул. Пушкина камера наблюдения зафиксировала атаку с ножом на двух сотрудниц заведения со стороны нетрезвого и агрессивного мужчины.

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