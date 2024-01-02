27 пострадавших в больнице, один человек погиб: результаты ракетной атаки по Киеву

В доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки страны-агрессора РФ по Киеву, спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из дома. Пострадали на данный момент 20 человек. 19 из них медики госпитализировали. В здании возгорание и сильное задымление. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.
Вскоре он там же обновил информацию.
"Одна пострадавшая из дома в Соломенском районе, пожилая женщина, умерла в карете "скорой". 27 пострадавших госпитализированы", - написал Кличко.
Кроме того, как написали представители Киевской городской военной администрации, в столице были зафиксированы такие события:
- В Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета;
- В Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- В Голосеевском районе падение остатков ракет на открытой территории;
- В Печерском районе - падение остатков ракет на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоэтажный дом, и на частный дом;
- В Оболонском районе есть возгорание жилого дома и падение остатков на территорию нежилой застройки и складских помещений;
- В Подольском районе возгорание на территории рынка (также была повреждена газовая труба и упали остатки ракет на нежилую застройку;
- В Шевченковском районе - падение остатков на открытую территорию.
Атака на Украину
Напомним, в ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.
В Деснянском районе столицы было возгорание на территории жилой застройки. Также зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе. Информация о пострадавших не поступала.
В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.
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