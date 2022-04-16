9-летняя украинка продает свои игрушки, чтобы купить тепловизор для ВСУ / suspilne.media

На Тернопольщине 9-летняя девочка продает свои игрушки, чтобы собрать деньги на тепловизор для военных.

Маричка говорит, что цен на игрушки нет, каждый может заплатить, сколько считает нужным, пишет "Суспільне"

Кроме игрушек девочка продает детские книги и украшения, которые сделала сама. Патриотические аксессуары она изготовила с матерью. Вдохновила Маричку подобная акция детей из Харькова.

"Я увидела, как дети из Харькова тоже продают свои игрушки и захотела приобщиться, а собираем мы военным на тепловизор. У меня можно приобрести приколки, игрушки, книги, пузыри, лизуны, книги", – рассказывает Маричка. Девушка выставила на продажу и любимую книгу.

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Продавать девочке помогали родители. Место для торговли ей обустроили в центре города, возле магазина, где работает мама. Средства, которые соберет ребенок, будут переданы в волонтерский штаб, – рассказал отец Марички Олег Подфигурный.

"Она также захотела приобщиться, сделать что-то для победы, высказала такую ​​идею, а мы ее поддержали, помогли чем смогли. Каждый работает, как может, кто-то с оружием в руках, кто-то роет окопы, кто-то помогает волонтерам, кто-то поддерживает экономику и помогает восстанавливать". страну. Каждый должен делать свой вклад", – говорит мужчина.

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За покупку люди давали столько денег, сколько сочли нужным. Маричка призналась, что больше всего хочет, чтобы украинские воины одержали победу и чтобы Украина была счастлива.

Напомним, в столице Румынии Бухаресте прошел музыкальный фестиваль в поддержку Украины. Все деньги, полученные от концерта под названием "Мы едины", организаторы передали нашей стране.

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