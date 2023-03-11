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Гроза авиации РФ: комплексы Patriot прикроют инфраструктуру и позиции ВСУ – Игнат

11 марта 2023, 16:54
Комплексы Patriot помогут отогнать вражеские самолеты от границ Украины, пояснил Юрий Игнат.
Patriot, ВСУ
Комплексы Patriot передадут ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Системы ПВО Patriot являются комплексами дальнего радиуса действия (до 150 км.), которые планируют разместить для прикрытия критической инфраструктуры Украины и позиции ВСУ.

"Это поможет, прежде всего, сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", — пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Ре обратил внимание на то, что оккупанты РФ применяют авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины, нанося удары ракетами и барражующими управляемыми авиационными бомбами.

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Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что авиация РФ подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает, а комплексы Patriot или SAMP/T помогут отогнать вражеские самолеты от границ Украины.

Игнат добавил, что речь идет об уничтожении самолетов на временно оккупированных территориях Украины.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

Больше новостей по теме:

война России и Украины ЗРК Patriot Юрий Игнат
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