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Маме и дочери на перроне оторвало ноги - история семьи, пережившей обстрел вокзала в Краматорске

12 мая 2022, 13:09

11-летний Ярослав, которому чудом удалось выжить после ракетного удара оккупантов, ухаживает за сестрой и мамой. Родной папа детей умер, а отчим пошел на войну.

Пострадавшая семья из Краматорска
Пострадавшая семья из Краматорска скоро отправится в США на протезирование / Фото facebook.com/1tmolviv

В начале апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате удара погибли 57 человек, были ранены - еще 109, среди них и 11-летняя девочка Яна и ее мама Наталья. Девочке оторвало обе ноги, ее матери - одну. Сыну женщины чудом удалось уцелеть.

Сейчас семья находится в одной из детских больниц Львова, где несколько недель проходит лечение. За мамой и сестрой-близнецом ухаживает 11-летний Ярослав.

"Он повзрослел в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Сестра-близнец и мама, которые были на перроне, остались без ног: девочка — обоих, женщина — одной. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей", — рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Пострадавшая семья из Новгородского Донецкой области. Родной папа детей умер, а отчим пошел воевать. В начале апреля мать детей Наталья решила вывезти сына и дочь из-под обстрелов. С чемоданами они приехали на вокзал Краматорска.

Пока ждали поезда, Яна попросила у мамы чая, его на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался охранять вещи в помещении. Когда мама с сестренкой вышли на улицу, раздался взрыв.

"Наталья, которая до сих пор не может простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочери нет ног. А после того, как не смогла подняться, поняла, что и сама без одной конечности", — говорится в сообщении.

facebook.com/1tmolviv
Наталья потеряла одну ногу / facebook.com/1tmolviv
11-летняя Яна осталась без двух ног
11-летняя Яна осталась без двух ног / facebook.com/1tmolviv
11-летний Ярослав заботится о маме и сестре
11-летний Ярослав заботится о маме и сестре / facebook.com/1tmolviv

Во Львов семью доставил эвакуационный поезд. Сейчас дети и мама уже улыбаются, потому что, наконец-то находятся в безопасности. Скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США.

Ракетный удар РФ по Краматорску

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что российская армия спланировала обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, чтобы обвинить Украину, исходя из того, что якобы только у нас есть ракетные комплексы Точка У.

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