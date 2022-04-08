"Невероятный ужас": очевидец рассказал детали ракетного удара РФ по Краматорску

/ ГСЧС в Донецкой области

Появились новые подробности ракетного удара РФ по Краматорску Донецкой области, в результате которого погибли 50 человек, а еще десятки получили ранения.

О трагедии в Краматорске рассказал журналист Канала 24, который стал непосредственным свидетелем российского ракетного удара.

По словам журналиста, оккупанты нанесли удар в тот самый момент, когда мирные жители ждали поезд и грелись на солнце.

"После взрыва все упали. Я начал бежать и это меня спасло. Потому что с оставшимися произошла мясорубка, невероятный ужас", - рассказал журналист.

Корреспондент добавил, что пламя после взрыва распространялось очень быстро - пылали автомобили. Журналист говорит, что видел, как сгорел человек, находившийся у транспорта.

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Ракетный удар РФ по Краматорску

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

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