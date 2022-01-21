Умер Дубишин – волонтер, которого называли "украинским Ником Вуйчичем"

Не стало Антона Дубишина / фото: Facebook, Антон Дубишин

Умер известный украинский волонтер Антон Дубишин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Самойленко.

"Наш Антошка, наш давний и дорогой друг... Сегодня он ушел от нас. Перестало биться сердце Великого Человека. Печаль. Сочувствуем родным и друзьям. Он всегда будет с нами!", - написала она.

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Кто такой Антон Дубишин

У Антона Дубишина в девятимесячном возрасте была диагностирована спинальная мышечная атрофия Верднига-Гофмана – наследственное заболевание нервной системы, приводящее к атрофии мышц тела. Из-за болезни его сравнивали с ученым Стивеном Хокингом и мотивационным спикером Ником Вуйчичем. У Антона работал только указательный палец на левой руке и голова.

При этом он активно занимался общественной и волонтерской деятельностью, писал и издавал книги. С начала агрессии РФ Антон помогал украинским военным, организовывая сбор средств и отправляя на фронт продукты, инструменты, снаряжение.

Дубишин выступал в тюрьмах и центрах реабилитации наркозависимых с мотивационными выступлениями, собирал помощь для детдомов и интернатов. Автор книг "Мир и я" и "Мы не такие". Создатель общественной организации "Ты - особенный".