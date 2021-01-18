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В Украине "вернут" красные дипломы: появились детали скандального решения МОН

18 января 2021, 22:57

Документ вступит в силу только после регистрации в Минюсте и опубликования в издании Официальный вестник Украины.

В МОН разрешили "вернуть" выдачу красных дипломов в Украине / УНИАН

В министерстве образования и науки сообщили, что украинские высшие учебные учреждения могут продолжать выдавать выпускникам так называемые красные дипломы с отличием.

Как сообщили в ведомстве, сейчас только прорабатывают приказ №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научной степени) и приложения к ним, образца академической справки". Работы ведутся совместно с Министерством юстиции.

Документ вступит в силу только после регистрации в Минюсте и опубликования в издании Официальный вестник Украины.

Данные об особых достижениях выпускников можно вносить приложении к диплому в шестом разделе ("Дополнительная информация"). Требования к присуждению награды учреждения образования определяют самостоятельно.

В МОН напомнили, что в Украине предусмотрены такие виды документов о высшем образовании (научной степени):

  • диплом младшего бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом магистра;
  • диплом доктора философии/искусства;
  • диплом доктора наук.

Накануне, министр Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении новых форм документов о высшем образовании и научных степенях.

Образование в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

МОН министерство образования закон об образовании
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