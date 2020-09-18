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Эксперт указал на самое слабое место Путина

18 сентября 2020, 17:09

По мнению специалиста, главная слабость Владимира Путина аналогична главной слабости нынешней России.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Основное слабое место президента РФ Владимира Путина расположено в его мировоззрении.

Именно такое мнение высказал во время чата на Главреде экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне (округ Колумбия, США) Андрей Илларионов.

"Слабое место Путина – в его мировоззрении. Он считает, что власть может быть только авторитарной. На самом деле наиболее успешные власти – это свободные демократические режимы, что демонстрирует история человечества. Бо́льшая свобода создает лучшие возможности для развития общества. Но поскольку Путин ориентирован не на развитие общества, а на обеспечение собственной власти, его мировоззрение фундаментально искажено", ‒ заявил он

А, по мнению Илларионова, главная слабость нынешней Российской Федерации как государства ‒ именно путинский авторитарный режим.

"Самым слабым местом сегодняшней России является авторитарный режим. Жесткие авторитарные режимы делают страны слабыми, экономически отсталыми, неразвивающимися, деградирующими, легкими жертвами заговоров, переворотов, интервенций. На примере той же Беларуси мы видим, как она на глазах становится жертвой – процесс сдачи Беларуси осуществляется тем же лицом, какое еще недавно обещало, что не допустит российские танки на территорию Беларуси. Именно это лицо – Лукашенко – сдает Беларусь Путину", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Владимир Путин Андрей Илларионов новости России
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