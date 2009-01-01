Сегодня, 14:10
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Владимир Огрызко
Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины
Сегодня
14:00
live
Текущий чат
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
slava_tur
Сегодня, 09:51
Не согласен
0
Согласен
Доброго дня, Украина — Израиль 1-1? И началась ли Эра национальной политики МИДа Украины?
strozhuk_k.
Вчера, 22:34
Не согласен
0
Согласен
Навіщо Росія намагається змінити етнічний склад Криму?
Це традиція, яку Росія підтримувала впродовж всієї історії «освоєння» земель. У такий спосіб завжди легше проводити імперську політику. Те, що сьогодні відбувається в Криму, є продовженням цієї лінії. Тому, на мою думку, не відбувається нічого нового. Але — Росії за це доведеться відповідати.
strozhuk_k.
Вчера, 22:32
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире, цього року Росія перекидала і нарощувала сили в Білорусі. Скажіть, чи створює це для нас додаткові загрози, чи є для України загроза з півночі? Наскільки тут є підневільним білоруський бацька, чи здатен він опиратися Путіну, якщо він надумає йти з цього напрямку на Україну?
На превеликий жаль, думати, що північ є безпечною частиною нашого кордону, не можна. Як Ви правильно говорите, «підневільний білоруський бацька» навряд чи зможе сказати «ні» російським військам в разі рішення Кремля атакувати Україну. Тому, на превеликий жаль, нам потрібно думати про зміцнення всього північно-східного кордону і бути готовими до будь-якого варіанту дій з боку північно-східного сусіда. Північний фланг є для України так само життєво важливим, як і північно-східний.
kondor
Вчера, 22:25
Не согласен
1
Согласен
Нередко можно услышать идеи о том, что проблему Донбасса может решить только стена между Украиной и ОРДЛО, что Донбасс надо отпустить в свободное плавание, что Украина дальше должна двигаться без этих территорий. Как Вы считаете, это приемлемый способ? И решит ли это проблему российской агрессии, т.е. успокоится ли этим Россия, нужен ли ей Донбасс в своем составе, как тот же Крым?
Я належу до тієї групи експертів, які вважають, що «гібридність» війни лише шкодить Україні. Як було визнано Крим тимчасово окупованою територією, так само треба зробити відносно Донбасу. Слід припинити будь-які економічні, в тому числі гуманітарні контакти. Тоді дуже швидко населення Донбасу, кинуте напризволяще бойовиками і російськими кураторами, дуже швидко попросить їх піти геть. Це мені здається єдиним можливим варіантом вирішення проблеми. Інакше ми будемо продовжувати читати повідомлення про контрабанду, корупцію, інфільтрацію в Україну ворожих елементів тощо. Зрештою, ми повинні називати речі своїми іменами.
Nina27
Вчера, 22:24
Не согласен
0
Согласен
Чи є сенс регулярно оголошувати режими тиші, якщо вони жодного разу не виконувалися?
Слід трохи ширше ставити питання — чи є шанс для механізму, який продукує оголошення «режимів тиші», припинення вогню, відведення військ і так далі? На мою думку, на жаль, ні. Це бачать і на Заході, це розуміємо і ми, це, власне, зрозуміло і Москві. Але ще, мабуть, єдиний спосіб, який поки що дозволяє нам готуватися до того, щоб бути здатними відповісти на подальшу агресію з боку Росії. В цьому плані «мінській процес» виконує певну позитивну функцію, але привести до вирішення питання, на мою думку, він не зможе.
dim-dim
Вчера, 22:22
Не согласен
1
Согласен
какие наиболее грубые ошибки в сфере внешней политики и международных отношений допустили наши дипломаты и руководство страны за этот год?
Це трошки некоректне запитання, тому що не може бути лише «білого» і лише «чорного». Якщо взяти зовнішньополітичні підсумки цього року, то в них були і позитиви, хоча, безумовно, були і негативи. Чи виникли ці негативи виключно через нас самих? Питання дискусійне. Якщо взяти тему санкцій, то вони не тільки не були зняті, а деякими країнами, наприклад, США, були й посилені. Я вважаю, що це є успіх. Якщо взяти тему давно очікуваного безвізового режиму, то, на превеликий жаль, він не став реальністю цього року. Але чи була це провина українських дипломатів та української влади? Думаю, що ні. Якщо взяти тему голландського референдуму, то казати, що це була поразка влади чи дипломатії у мене так само не повернувся б язик. Адже «промиванням мізків» громадян країни перебування для формування того чи іншого рішення — це не є функцією дипломатів. Це, власне, було рішенням самого голландського суспільства. Тобто у кожному питанні можна знайти негатив, якщо в цьому є потреба для когось, або ж можна проаналізувати його з об’єктивної точки зору. Бо далеко не все і не завжди залежить від українських дипломатів і української влади.
dim-dim
Вчера, 22:21
Не согласен
0
Согласен
Объясните, что полезного сейчас дает Украине "минский формат" и постоянно звучащая мантра о необходимости выполнения Минских соглашений? Действительно ли это сейчас единственный имеющийся путь решения проблемы?
Ми трохи про це говорили. Поки що це єдиний інструмент, який дає нам час для підготовки власної системи оборони. Але в політичному плані, мені здається, цей процес немає жодної перспективи.
Yuriy_V.
Вчера, 22:20
Не согласен
0
Согласен
Вітаю. Скільки ще років конфлікт на Донбасі може тривати у нинішньому вигляді, коли він просто тліє з періодичними загостреннями? І що, які події, яка зміна обставин зможе переломити ситуацію? На чию користь - то вже інше питання. Дякую.
Ситуацію може переломити консолідована позиція України і країн Заходу в політиці щодо Росії. Ми не отримаємо жодних результатів, якщо Європейський Союз буде роз’єднаним. Ми не отримаємо жодних результатів, якщо між Європою і США виникнуть проблеми. Ми не отримаємо жодних результатів, якщо ми в Україні вранці будемо воювати, а увечері торгувати. Тобто нам потрібна справді чесна позиція як всередині країни відносно того, що на Донбасі йде саме війна, так і в наших відносинах із західними партнерами. Якщо ми забезпечимо свою єдність, якщо ми донесемо до наших західних партнерів просту істину про те, що така Росія — це значно більша загроза для них, ніж вони собі це уявляють, тоді шанс переломити ситуацію на користь миру буде більший. Подивіться, як зараз нервово реагують в Москві на останні події. Це теж, можливо, почне впливати на позицію. Але мені не хотілося б, щоб розвиток подій йшов саме таким чином, бо це насправді найгірший сценарій, який тільки може бути. Економіка Росії є дуже слабкою, її можна дуже швидко «примусити» навіть не рухатися, а майже лежати. Але знову-таки для цього потрібна єдина позиція як України і Заходу, так і західних країн між собою. Чим швидше ця консолідація відбудеться, тим швидше закінчиться конфлікт. Насправді, на мою думку, він міг би завершитися доволі швидко — протягом кількох місяців. Якби Росія, ми та наші західні партнери чітко, ясно і жорстко продемонстрували свою готовність до рішучих дій. Як тільки це відбулося б, я думаю, що знайшлися б всі можливі підстави, і російському народу пояснили б, чому треба відповідати, і чому треба просити вибачення.
Inga
Вчера, 22:20
Не согласен
0
Согласен
Якими будуть наслідки для України обрання Трампа президентом США? До виборів було очевидно, що в Україні робили ставку на Клінтон, і її поразка стала несподіваною, і у нас лунало чимало всякого неприємного про Трампа - це якось позначиться на відносинах із новим американскьим президентом?
Про Трампа лунало стільки неприємного, що навіть не знаю, як тепер деякі європейські політики будуть із ним зустрічатися. До речі, наше керівництво і наша дипломатія у цій ситуації здавалися доволі стриманими і врівноваженими. Як це позначиться на відносинах України і США? Найскладніше будувати прогнози, не знаючи підстав для цих прогнозів. Трамп — це людина для всіх загадкова, непередбачувана, людина, яка має погляд на міжнародні відносини, скоріше, бізнесмена, а не політика. Погляд бізнесмена традиційно відрізняється від погляду політика. Чи це добре? Навряд чи. Тому що, на превеликий жаль, коли змішуються інтереси бізнесу і національні інтереси, виникають проблеми. Це ми неодноразово бачили. Чи зможе Трамп відволіктись від інтересів бізнесу і подумати про речі, на мою думку, більш суттєві — безпекові, ті, що забезпечують економіці можливість нормально розвиватися? Щодо України, я не вважаю, що ми повинні кричати «все пропало!» чи сидіти і потирати руки. Все буде залежати від того, наскільки ефективно і успішно ми зможемо донести до Трампа і його адміністрації пріоритети, які стоять перед зовнішньою політикою України, і показати йому, що насправді єдність України і США — це запорука серйозних геополітичних речей, в тому числі в інтересах самих США. Якщо нам це вдасться, тоді у мене не має жодних сумнівів, що ситуація відносно України жодним чином не зміниться. Якщо ж ми будемо в цьому плані менш успішні, тоді наше місце займе хтось із сусідів, і ми розуміємо — хто.
Inga
Вчера, 22:17
Не согласен
0
Согласен
Як ви оцінюєте ймовірність широкомасштабного наступу з боку Росії на сьогоднішній день? І що саме стримує її від використання, скажімо, авіації, як у Сирії чи більш активних наступальних дій?
1
2
3
>
Чат
Сегодня
14:00
live
Владимир Огрызко
29 декабря
16:00
задать вопрос
Владимир Цибулько
29 декабря
10:30
задать вопрос
Владимир Фесенко
Вчера, 10:00
21
читать ответы
Михаил Гончар
Фото
<
>
Крушение поезда в Индии: жертвы и много пострадавших, фото с места трагедии
19-летняя Виктория Петрик вышла замуж, опубликовано фото
Жуткое ДТП в Бахмуте: иномарка превратилась в груду железа, есть жертвы
Мишель Обаму назвали главной иконой стиля 2016 года
В Минобороны рассказали подробности гибели украинских воинов на Светлодарской дуге
На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154
Стрельба в центре Львова: компании не понравился репертуар уличного музыканта
Смертельное ДТП в Киеве парализовало движение: на проспекте Победы огромная пробка
Мощный пожар в Киеве на рынке "секонд-хенда": закрыты две станции метро, опубликованы фото и видео
"Грандиозный затор". На Одесской трассе в ДТП столкнулись 10 авто, опубликованы фото
Видео
<
>
В ТОП-100 лучших голов 2016 года попали мячи украинцев: опубликовано видео
В Киеве мужчина в магазине напал на продавщицу: фото и видео с места происшествия
В штабе АТО обвинили оккупантов: стреляли на всех направлениях
В штабе АТО обвинили боевиков: откровенно игнорируют Минские соглашения
В Москве суд признал события на Майдане госпереворотом
В Индии успешно испытали самую мощную баллистическую ракету
Мажорные, депутатские, кровавые. Самые громкие украинские ДТП 2016 года
Боевики поливали огнем Широкино из танков, артиллерии и БМП, силовиков вынудили на "ответку"
Украинские морпехи отразили атаку боевиков: "успокоительное" сработало на отлично
Неспокойный Донбасс: под Мариуполем боевики били из танков, артиллерии и вооружения БМП
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено