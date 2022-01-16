Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему

Клиенту на телефон поступило СМС-сообщение об отказе обслуживания в monobank.
Популярный среди украинцев monobank попал в скандал. Один из клиентов пожаловался на то, что банк отказал ему в обслуживании.
Решение банк принял после двух лет, в течении которых мужчина был его клиентом. Об этом он написал на сайте Минфин.
В чем причина отказа в обслуживании
По его словам, он несколько раз терял телефон и банковские карты. Спустя некоторое время ему на телефон поступило СМС-сообщение об отказе обслуживания в monobank.
"В один прекрасный день ни с того ни с чего мне приходит смс, что я не являюсь больше клиентом банка. Оказывается, потому, что я часто меняю карты с учетом того, что я ни разу не брал у них кредит, а только приносил прибыль банку, и никаких проблем у меня в жизни с ними не было", – написал мужчина.
Он также добавил, что для того, чтобы забрать со счетов остаток средств, ему придется обращаться в банк с заявлением.
Что говорят в monobank
Представитель monobank уже прокомментировал жалобу клиента, которому отказали в обслуживании.
Представитель банка извинился и объяснил, что monobank принимает решения о закрытии счетов и отказе от обслуживания на основе информации из разных источников.
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Ранее сообщалось о том, что клиентке ПриватБанка установили кредитный лимит без ее ведома. В итоге женщине пришлось выплачивать деньги, которые она якобы использовала.
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