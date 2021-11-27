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Украинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностью

27 ноября 2021, 13:29
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Клиентка ПриватБанка пожаловалась на подключенную без ее ведома услугу.

Приватбанк
Клиентка ПриватБанка пожаловалась на подключенную без ее ведома услугу / itc.ua

Клиентке ПриватБанка установили кредитный лимит без ее ведома. В итоге женщине пришлось выплачивать деньги, которые она якобы использовала.

"Пользуюсь услугами данного банка уже давно. 2 сентября этого года банк решил, что я очень нуждаюсь в кредитном лимите, которого в жизни не требовала и никогда не имела. Не сразу обратила внимание на то, что вообще имею этот лимит", - рассказала недовольная клиентка на портале Минфин.

Женщина обратилась на горячую линию, где ей сообщили, что "банк сам устанавливает, кому выдавать кредитные лимиты, а кому нет".

Читайте такжеДеньги снимали, пока он спал: клиент ПриватБанк за 4 часа остался без копейки"Как это может быть вообще? Как можно без согласия людей такое делать? Дело в том, что я не видела, что этот лимит есть. И в общем банку я должна теперь 1200 грн. С какого черта? Я не пользовалась этими деньгами. Оператор сказала, что я заплатила ФОПу 1000 грн, однако сначала я пошла в терминал и положила деньги на карту, чтобы заплатить. Просто абсурд", - возмутилась женщина.

Ответ ПриватБанка

Сотрудники ПриватБанка отметили, что кредитный лимит был предоставлен женщине как надежному клиенту.

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"Это благодарность за использование наших услуг. Его можно убрать в любой момент в Приват24, или обратившись в нашу поддержку, однако, согласитесь, в жизни бывают разные обстоятельства, когда неплохо иметь финансовый запас, который есть не просит. Информация о наличии и размере лимита отображается в Приват24", - говорится в сообщении.

Отзыв клиентки Приватбанка / minfin.com.ua

В банке также отметили, что когда кредитный лимит не используется, это не влечет никаких расходов клиента.

Ранее сообщалось, что киевлянин, который является клиентом "ПриватБанка" пожаловался на сотрудников финучреждения, которые, по его словам, безосновательно не выдали ему дебетовой карты.

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк кредиты
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