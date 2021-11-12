Пенсии взлетят на 1,5 тысячи: кому ждать повышения

Пенсии в Украине / УНИАН

Некоторым из украинских пенсионеров повысят ежемесячные выплаты сразу на 1,5 тысячи гривен согласно проекту государственного бюджета Украины на следующий год.

Так, к концу 2022 года размер максимальной пенсии вместе с увеличением прожиточного минимума вырастет до 20 930 грн с 19 340 (такая будет на 1 декабря 2021). Таким образом, надбавка составит 1590 грн.

Однако такие высокие выплаты получает незначительное количество украинцев. По статистике, только 3,9% пенсионеров имеют ежемесячные пенсии от государства более 10 тысяч.

Вместе с тем минимальная пенсия повысится до 2093 грн, то есть всего на 159 грн в течение следующего года.

Сейчас пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров, а это 1,7 млн человек.

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По состоянию на ноябрь 2021 года минимальная пенсия составляет 1854 гривен. С 1 декабря ее повысят до 1934 грн.

В 2022 году предусмотрен такой рост пенсии:

1 июля 2022 - до 2027 грн;

1 декабря 2022 - до 2093 грн.

Стоит сказать, что максимальную пенсию в Украине получают судьи. Они, в отличие от простых украинцев, не получают пенсию по формуле - им начисляют процент от зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

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