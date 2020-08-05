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Аж пар из ушей идет: модная женская обувь 2020, которая бесит мужчин

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 августа 2020, 04:25

Знаменитые туфли со столетней историей - Мэри Джейн с ремешком - действуют на мужчин, словно красная тряпка на быка.

  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская обувь, которая бесит мужчин Instagram

Покупая ту или иную пару обуви, женщины не всегда задумываются о том, как их обновку воспримут мужчины. В принципе, каждый имеет право ходить в том, в чем ему комфортно.

Но не всякая женская обувь нравится мужчинам, кроме того, есть модели, которые их откровенно бесят. И даже если ваш мужчина молчит о том, что вы купили, или, зная ваш взрывной характер, всегда поддерживает ваш выбор в магазине обуви, каким бы он ни был, знайте, что мужчинам на самом деле не безразлично, что вы носите.

И дело тут вовсе не во вкусе – просто есть женская обувь, которая раздражает мужчин, которую они ее не понимают. Но если ваш друг может об этом промолчать, то тот, с кем вы пошли на первое свидание, может после него бесследно исчезнуть.

Сегодня мы расскажем вам о женской обуви, которая бесит мужчин – мы подготовили подборку на основании многочисленных опросов, которые в то или иное время были опубликованы в Сети. В нашей фотогалерее вы найдете образцы "ужасной" с точки зрения мужчин обуви.

Модная женская обувь 2020, которая бесит мужчин

Мужчины терпеть не могут обувь на танкетке

Модный паблик Инстаграм просто завален фотографиями обуви на танкетке – женщины со всего мира выставляют фотографии самых невероятных моделей обуви на танкетке, а продавцы ее всячески нахваливают, чтобы привлечь покупателей.

Читайте такжеУбежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фотоКонечно, те женщины, которые носят такую обувь, отмечают, что она очень удобная. Вот только мужчины этого не понимают, и танкетка для них – тихий ужас. Не исключено, что еще и потому, что женщина в обуви на танкетке выглядит слишком высокой.

Будьте осторожны с платформой

Мы уже обрадовали наших читателей о том, что в моду на осень 2020 возвращается обувь на платформе в стиле 90-х – только более изящная. Но не покупайте слишком высокую платформу – мужчины такую обувь не понимают. Кроме того, обратите внимание, что в обуви на платформе образ автоматически становится более грубым.

В моде опять туфли Мэри Джейн, но мужчины их не понимают

Одним из ярких трендов осени 2020 станут туфли со столетней историей – знаменитые Мэри Джейн с ремешком. В такой обуви очень комфортно, она хорошо зафиксирована на ноге. Но ложкой дегтя является то, что мужчин эти "милые, почти детские" туфли бесят так, что пар с ушей. Конечно, вы можете себе такие туфли купить на осень, но хорошо думайте, куда и с кем вы их будете носить.

Еще один раздражитель - босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х

Не все мужчины понимают босоножки с открытой пяткой и невысокой шпилькой. Если хотите впечатлить своего нового знакомого и получить комплимент, то это не самый удачный вариант. Хотя, справедливости ради отметим, что элегантная обувь, которая появилась в 50-х годах, сейчас в моде, и, на самом деле, она очень удобная, женщины в ней чувствуют себя на высоте.

На балетки мужчины и женщины смотрят по-разному

Женщины могут назвать много причин, почему модные балетки – самая удобная обувь на все случаи жизни – ведь они и вправду дарят ощущение невесомости и легкости, в них можно свернуть любые горы. Но мужчины не видят в такой обуви ничего особенного, для них это, мягко говоря, слишком просто, скучно и по-домашнему. Чтобы произвести приятное впечатление на мужчину, лучше не надейтесь на балетки!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 вернулись эффектные сумки из 70-х: фотоИ это еще не весь список. Словно красная тряпка на быка, на многих мужчин влияют шлепанцы-вьетнамки, кроксы, угги и всевозможные босоножки с завязками до колена.

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