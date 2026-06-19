Дайверы нашли сокровище с затонувшего корабля: его цена впечатляет

Дайвер поднял со дна океана сокровище / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@buccaneerblake

Вы узнаете:

Какие тайны до сих пор хранит затонувший испанский корабль

Что обнаружили дайверы на месте легендарного кораблекрушения

Почему специалисты уверены, что на дне остаются новые сокровища

У берегов Флориды (США) произошло редкое историческое открытие. Дайверы обнаружили серебряный слиток стоимостью около 100 тысяч долларов, который пролежал на дне океана более четырех столетий.

Находка связана с легендарным испанским галеоном Nuestra Senora de Atocha, затонувшим во время урагана в XVII веке. Об этом пишет Lad Bible.

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Серебряный слиток был найден командой Mel Fisher's Shipwreck Expeditions - одной из самых известных групп по исследованию затонувших кораблей. По словам участников экспедиции, артефакт обнаружили во время последнего погружения дня на значительной глубине в районе, где ранее фиксировались сигналы металлоискателей.

Историческая находка

Капитан поискового судна DARE Дрейк Николас рассказал, что во время погружения заметил объект, напоминающий серебряный слиток. После первичного осмотра появились признаки того, что находка действительно является драгоценным металлом, а последующие проверки это подтвердили.

Особую ценность открытию придает тот факт, что это первый серебряный слиток, найденный на месте крушения за последние 27 лет. Предыдущую подобную находку подняли со дна океана еще в 1999 году.

Блейк Бейкер со своей находкой / Фото: tiktok.com/@buccaneerblake

Ведущий дайвер Блейк Бейкер отметил, что для нынешнего поколения участников экспедиции это событие стало по-настоящему знаковым. По его словам, команда посвятила поискам большую часть своей жизни и надеется, что находка может стать началом новой серии открытий.

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"С тех пор, как был найден последний серебряный слиток, мы почти всю свою жизнь провели здесь. Это очень важное событие", - сказал он.

Тайны легендарного галеона

Испанский галеон Nuestra Senora de Atocha затонул в 1622 году во время сильного урагана недалеко от Флоридских островов. Судно перевозило огромное количество золота, серебра, драгоценных камней, меди и других ценных грузов, направляясь из Нового Света в Испанию.

На борту находились 265 человек. После катастрофы выжить удалось лишь пятерым членам экипажа, которых спасли на следующий день после кораблекрушения.

Смотрите в видео о том, как дайверы нашли сокровище:

Ранее Главред писал о том, что на дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет. Археологи нашли десятки пушек и серебряные слитки с загадочной историей.

Также сообщалось о том, что мальчик нашел древний артефакт в пустыне. Археологи уже назвали находку уникальной, ведь она может пролить свет на связь набатейской культуры с греко-римским миром.

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Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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