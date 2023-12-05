Эксперты по печам поделились тремя распространенными причинами, по которым отопление может работать плохо.

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Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Дровяное отопление в последнее время становятся все более популярными в домах украинцев, поскольку люди ищут альтернативы центральному отоплению.

Эксперты по печам поделились тремя распространенными причинами, по которым отопление может работать плохо и вы будете больше расходовать дров, пишет Express.

Плохая древесина и ее хранение

Тип используемой древесины и способ ее хранения могут значительно повлиять на производительность печи или котла.

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Эксперты говорят, что топить нужно только той древесиной, которая была должным образом выдержана, что означает, что она была высушена до влажности от 14 до 20 процентов.

Древесину необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, например, в дровяном сарае или гараже. Если оставить его на улице, его следует накрыть брезентом, чтобы защитить от дождя.

Неправильная тяга

Хорошая тяга - залог успешной работы печи или котла, но если сквозняк недостаточно сильный, дым может заполнить помещение, и печь не будет гореть должным образом.

Эксперты рекомендуют разводить огонь из самых больших поленьев внизу, с более мелкими или средними кусками сверху и самой маленькой растопкой наверху, чтобы способствовать лучшему горению.

Поврежденные или изношенные детали

Печь или котел состоит из множества частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить тепло, но если какая-либо из этих частей будет повреждена или изношена, это может повлиять на производительность.

Некоторые распространенные детали, которые могут изнашиваться со временем или при частом использовании - это прокладки, перегородки и огнеупорные кирпичи у печей.

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