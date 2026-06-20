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Мужчина потратил $17 тысяч на старый гараж и нашел внутри "сокровище"

Константин Пономарев
20 июня 2026, 17:42
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Старый гараж, дверь которого оказалась под землей, скрывал культовый автомобиль. После долгого простоя спорткар даже удалось завести.
Мужчина купил старый гараж $17 тысяч
Мужчина купил старый гараж $17 тысяч / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что нашли новые владельцы после вскрытия старого гаража
  • Как спортивный автомобиль удалось вернуть к жизни
  • За сколько удалось продать старый спорткар

Американская команда энтузиастов приобрела заброшенный гараж за 17 тысяч долларов даже не подозревала, что за засыпанной землей дверью скрывается редкий спортивный автомобиль.

После нескольких дней раскопок парней ждала неожиданная находка. Они увидели забытый Chevrolet Corvette C3 Stingray, простоявший без движения почти два десятилетия. Историей поделился блогер Джон Дюбрей на своем YouTube-канале.

видео дня

Гараж, который долгое время не использовался, постепенно проседал под землю. К моменту покупки вход оказался практически полностью засыпан грунтом. Новым владельцам пришлось вручную расчищать территорию, чтобы добраться до двери.

Предыдущий хозяин предупреждал, что на извлечение содержимого может уйти целая неделя. Однако уже на второй день команда смогла открыть гараж и впервые увидеть, что скрывалось внутри.

Под слоем пыли оказался редкий Corvette

Внутри находился Chevrolet Corvette C3 Stingray - культовый американский спорткар. Несмотря на годы простоя, автомобиль сохранил множество интересных особенностей. Машина получила двигатель Edelbrock, уникальный стеклопластиковый кузов и доработки, которые когда-то были выполнены в Японии.

Внутри находился Chevrolet Corvette C3 Stingray
Внутри находился Chevrolet Corvette C3 Stingray / Фото: скриншот с Youtube

Команда быстро выяснила, что это версия Targa со съемной прозрачной панелью крыши. Правда, состояние автомобиля оставляло вопросы. Известно, что когда-то машину поставили в гараж из-за проблем с трансмиссией, а затем о ней просто забыли.

Неожиданное возвращение к жизни

После первичного осмотра выяснилось, что двигатель не заклинил. Энтузиасты очистили топливную систему, удалили остатки старого материала, попавшего в магистраль, и попробовали запустить мотор.

К удивлению новых владельцев, двигатель завелся. Затем они долили жидкость в автоматическую коробку передач и обнаружили, что трансмиссия снова начала работать. Впервые за много лет спорткар смог самостоятельно двигаться.

После восстановления базовой работоспособности команда решила продать автомобиль
После восстановления базовой работоспособности команда решила продать автомобиль / Фото: скриншот с Youtube

После этого автомобиль отправили на мойку. Под почти двадцатилетним слоем грязи сохранилось яркое покрытие, которое вновь засияло после очистки.

Смогли ли владельцы заработать

После восстановления базовой работоспособности команда решила продать автомобиль. С учетом стоимости гаража и проведенных работ они рассчитывали выручить около 18 тысяч долларов, что принесло бы прибыль в тысячу долларов.

Однако итоговая цена оказалась ниже ожидаемой. Максимальное предложение составило 17,5 тысячи долларов. Несмотря на это, владельцы все же остались в плюсе на 500 долларов.

"Мы могли бы потратить год, чтобы продать его дороже, или просто взять эти 500 долларов сейчас. Для нас это было всего два дня и масса эмоций", - рассказал участник команды.

Смотрите в видео о том, что блогер нашел в заброшенном гараже:

Ранее Главред писал о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

Также сообщалось о том, что мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции. Обычная находка в туалете магазина неожиданно превратилась в историю, которая растрогала тысячи людей.

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Об источнике: YouTube-канал John Dubrey

YouTube-канал John Dubrey посвящен необычным находкам, заброшенным объектам и автомобилям, обнаруженным в старых гаражах, контейнерах и заброшенных помещениях.

Авторы публикуют видео о поиске скрытых транспортных средств, восстановлении редких машин и исследовании заброшенной недвижимости.

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