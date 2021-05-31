"На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко

Новые туфли лидера "Батькивщины" стали объектом активного обсуждения в соцсети.
Появление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на публике всегда вызывает неподдельный интерес – ее нарядами восхищаются, их критикуют, но равнодушных к ее стилю очень мало. В частности, сейчас в центре внимания оказались туфли Юлии Тимошенко.
В Верховную Раду в понедельник, 31 мая, Тимошенко надела белую блузку, темный жакет с лампасами, юбку и черные туфли на высоком каблуке с вырезом на носке.
И если в целом ее образ не вызвал вопросов, то вот туфли стали поводом для насмешек со стороны пользователей сети.
Снимок с туфлями Тимошенко разместил в соцсети Facebook фотограф Ян Доброносов.
Украинцы сразу стали обсуждать обувь, в которой появилась в Раде лидер "Батькивщины".
"И что в них особенного?", - пишет Богдана Билык.
"Стыдно, фу", - высказалась Людмила Черненко.
"Так они 5 лет назад вышли из моды", - уверенно заявила Светлана Доленко.
"На копыта похоже", - сказал Владимир Хоменко.
Читайте такжеЮлия Тимошенко пришла в Раду с "той самой" косой и в новом платье-вышиванкеНапомним, в конце января Юлия Тимошенко также явилась в Верховную Раду в новом образе. Она удлинила волосы и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке в витиеватый узор. В общем, политик выглядела хорошо и молодо для своих лет.
Позже пластические хирурги стали разбираться, почему резко помолодела Тимошенко.