"На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко

Украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко / УНИАН

Появление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на публике всегда вызывает неподдельный интерес – ее нарядами восхищаются, их критикуют, но равнодушных к ее стилю очень мало. В частности, сейчас в центре внимания оказались туфли Юлии Тимошенко.

В Верховную Раду в понедельник, 31 мая, Тимошенко надела белую блузку, темный жакет с лампасами, юбку и черные туфли на высоком каблуке с вырезом на носке.

И если в целом ее образ не вызвал вопросов, то вот туфли стали поводом для насмешек со стороны пользователей сети.

Снимок с туфлями Тимошенко разместил в соцсети Facebook фотограф Ян Доброносов.

Новый образ Тимошенко / facebook.com/yan.dobronosov

Украинцы сразу стали обсуждать обувь, в которой появилась в Раде лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко пришла в Раду в туфлях с вырезом / facebook.com/yan.dobronosov

"И что в них особенного?", - пишет Богдана Билык.

"Стыдно, фу", - высказалась Людмила Черненко.

"Так они 5 лет назад вышли из моды", - уверенно заявила Светлана Доленко.

"На копыта похоже", - сказал Владимир Хоменко.

Читайте такжеЮлия Тимошенко пришла в Раду с "той самой" косой и в новом платье-вышиванкеНапомним, в конце января Юлия Тимошенко также явилась в Верховную Раду в новом образе. Она удлинила волосы и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке в витиеватый узор. В общем, политик выглядела хорошо и молодо для своих лет.

Позже пластические хирурги стали разбираться, почему резко помолодела Тимошенко.