"Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко

Тимошенко резко помолодела - в чем секрет / facebook.com/yan.dobronosov

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами. Пластические хирурги и представители Батьквищины резко разошлись во мнении, в чем же секрет молодости Тимошенко.

Пластические хирурги отмечают, что у 60-летнего политика исчезли морщины под глазами и подбородок.

"Она сделала подтяжку лица и нижних век", – заявил в комментарии ТСН пластический хирург Дмитрий Слоссер.

По его словам, операция сделана качественно, а сама Тимошенко поступила правильно, что продлила себе молодость.

Читайте такжеТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасВ свою очередь пластический хирург Кристина Мусихина добавила, что Тимошенко – не единственный украинский политик, который пользуется услугами пластических хирургов. По ее словам, уколы красоты и ринопластику сделала себе бывшая соратница Виктора Януковича Анна Герман, а бывшая народный депутат Ирина Луценко могла прибегнуть к ботоксу и подтяжке лица.

В то же время пресс-служба Тимошенко отрицает хирургическое вмешательство. Там заверили, что их лидер просто хорошо отдохнула.

"Юлия Владимировна 20 дней отдыхала со своим мужем на море. Вот и весь секрет", – заявили в пресс-службе.

Напомним, Юлия Владимировна удлинила свои волосы и отказалась от очков.

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